Німеччина готує нові заходи для економії газу

У зв'язку зі скороченням постачання російського газу Німеччина хоче вжити додаткові заходи економії.

Про це заявив віце-канцлер, міністр ФРН у справах економіки та захисту клімату Роберт Хабек, передає DW.

Так, має бути скорочено використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії, а заповнення сховищ, навпаки, – прискорено. Федеральна влада виділять мільярдне фінансування на ці цілі. Крім того, планується залучення більшої кількості вугільних електростанцій.

"Споживання газу має й надалі скорочуватися, проте необхідно його більш активне надходження до сховищ – інакше взимку його може не вистачити", – наголошується в доповіді.

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб вселити в нас невпевненість, призвести до зростання цін і розколоти нас", – зазначив Хабек.

Для забезпечення заповнення сховищ уряд Німеччини найближчим часом надасть додаткову кредитну лінію на 15 млрд євро через державний банк KfW. Виділення кредиту обговорювалося із міністерством фінансів ФРН. Комітет бундестагу з бюджету буде проінформований про це протягом найближчого тижня.

Крім того, промислові споживачі, які зможуть скоротити використання газу, отримають компенсацію, її профінансують у ринковому порядку.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" з 16 червня зменшиться до 67 млн кубометрів на добу, що становить близько 40% загальної потужності газопроводом

У російській компанії пояснили зменшення експорту газу до ЄС зупинкою ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", овідомила пресслужба "Газпрому".

Напередодні російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубметрів на добу).

Згодом компанія Siemens заявила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Пізніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек назвав політичним рішенням РФ скоротити прокачування газу газопроводом "Північний потік".