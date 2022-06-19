У Києві завтра відновляється рух мостами Метро та Патона

У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлюється автомобільний рух мостами Метро та Патона.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", – написав Кличко.

Він додав, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", – нагадав Кличко.

Раніше повідомлялося, що влада Києва оголосила про відновлення капітального ремонту доріг.