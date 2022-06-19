Болгарія отримувала першу партію газу з Азербайджану на заміну російському

У Болгарію прибула перша партія азербайджанського газу через трубопровід Греція-Болгарія (IGB).

Про це повідомляє BNR, передає Європейська правда.

Поставки азербайджанського газу стали особливо важливими після відмови РФ постачати свій газ до Болгарії. Нагадаємо, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.

Постачання газу до кінця червня буде проводитися у тестовому режимі, а вже з початку липня азербайджанський газ повністю змінить російський.

Для цього IGB з'єднають із Трансадріатичним газопроводом, грецькою Національною газовою системою, а в майбутньому – також і з LNG-терміналом у грецькому місті Олександруполіс.

Початкова потужність газопроводу становить 3 млрд кубометрів на рік із потенціалом розширення до 5 млрд кубометрів.

Раніше Болгарія отримала перший танкер із США зі скрапленим газом після розірвання угоди з російським "Газпромом".