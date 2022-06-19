Україна припинила дію угоди з Росією про науково-технічне співробітництво

Верховна Рада припинила дію угоди між Україною та Російською Федерацією про науково-технічне співробітництво, підписаної 27 серпня 1996 року в Москві та ратифікованої законом України від 16 січня 1998 року.

Ухвалення відповідного законопроєкту №0149 за основу та загалом підтримали 305 народних депутатів на пленарному засіданні в неділю, передає Інтерфакс-Україна.

Документ розробили у Міністерстві освіти і науки України у зв'язку з безпрецедентним проявом відкритої, озброєної, широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України, атаками на українські міста, жорстокими вбивствами цивільного населення, руйнуванням та пошкодженням житлових будинків та навчальних закладів.

Закон націлений на захист національних інтересів та національної безпеки України. Його прийняття обумовлено фактами військової агресії РФ, створення окупаційних адміністрацій біля Донецької та Луганської областей і навіть порушенням із боку Росії принципів міжнародного громадського правничий та діючих міжнародних зобов'язань.

Раніше Кабінет міністрів прийняв постанову "Про денонсацію Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі створення та експлуатації ракетно-космічної та ракетної техніки".