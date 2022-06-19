Російські користувачі не можуть завантажити Windows 10 та Windows 11 з офіційного сайту

Користувачі з російською IP-адресою не можуть завантажити операційні системи Windows 10 та Windows 11, а також деякі інші продукти Microsoft з офіційного сайту компанії.

При спробі завантажити Windows 10 та Windows 11 із сайту виникає помилка, передає Forbes.

"Помилка. Виникла проблема з вашим запитом. Для отримання допомоги відвідайте контактну сторінку служби підтримки Microsoft", – йдеться в повідомленні.

Завантажити операційні системи через VPN також не вдалося і з французькою IP-адресою. З'являється таке саме повідомлення, але французькою мовою. У той самий час через деякі VPN завантаження відбувається успішно.

CNews, який першим звернуло увагу на проблему, пише, що збій завантаження виникає на "провідному" інтернеті "Білайн", а також під час підключення через мобільний інтернет МТС, "Білайн" та Tele2.

4 березня компанія Microsoft ухвалила рішення тимчасово зупинити продаж товарів та надання послуг на території Росії. Як заявляв президент Microsoft Бред Сміт, рішення пов'язане із санкціями, які ввів низку країн щодо Росії у відповідь на початок війни проти України.

На початку червня Bloomberg з посиланням на лист компанії повідомляв, що Microsoft оголосила про рішення суттєво скоротити операції в Росії.

"Унаслідок змін в економічних перспективах та впливу цього на наш бізнес в Росії ми ухвалили рішення значно скоротити наші операції в Росії", – йшлося в повідомленні.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов’язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.