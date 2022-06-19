Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору

Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.

Відповідний закон (№7432) Верховна Рада прийняла у неділю 314 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів, передає Інтерфакс-Україна.

"Реалізація цього законопроекту не вимагає додаткових видатків з державного або місцевого бюджету", – наголошувалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ покращить матеріальне становище військовослужбовців.

Військовий збір було запроваджено у 2014 році у розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінив додаткові надходження від підвищення військового збору із зарплат у $1 млрд на рік.