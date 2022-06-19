Рада звільнила військовослужбовців від сплати військового збору
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Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, працівники МВС, управління держохорони, Держспецзв'язку та інших законних військових формувань звільняються від сплати військового збору.
Відповідний закон (№7432) Верховна Рада прийняла у неділю 314 голосами за необхідного мінімуму 226 голосів, передає Інтерфакс-Україна.
"Реалізація цього законопроекту не вимагає додаткових видатків з державного або місцевого бюджету", – наголошувалося в пояснювальній записці до законопроєкту, згідно з якою документ покращить матеріальне становище військовослужбовців.
Військовий збір було запроваджено у 2014 році у розмірі 1,5% від заробітної плати. За 2014-2021 роки його надходження становили 131,9 млрд грн, у тому числі у 2021 році – 28,6 млрд грн.
Раніше повідомлялося, що голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оцінив додаткові надходження від підвищення військового збору із зарплат у $1 млрд на рік.
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