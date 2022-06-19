Відвантаження російської нафти може зупинятися через знешкодження торпед і мін

Відвантаження нафти Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) в "Новоросійську", яке вже було знижено до кінця місяця, може періодично зупинятися через роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, в акваторії поруч із відвантажувальними пристроями КТК виявлено близько 50 потенційно небезпечних об'єктів.

Про це повідомили джерела видання Коммерсант.

У той самий час влада Казахстану поки що очікує, що зниження відвантаження не позначиться на рівні експорту нафти країни.

Як стало відомо, під час пошукових робіт навколо об'єктів Каспійського трубопровідного консорціуму в акваторії порту "Новоросійськ" було виявлено понад 50 об'єктів, які можуть виявитися вибуховими пристроями часів Другої світової війни. За даними кількох джерел, для проведення робіт з їх вивчення 16 червня була повністю закрита для руху суден акваторія, що прилягає до виносних причальних пристроїв (ВПП) консорціуму, що призвело до зупинки відвантаження.

Але в "Росморрєчфлоті" не змогли цю інформацію підтвердити, зазначивши, що їм про подібне розпорядження невідомо.

За даними видання, чергові роботи з розмінування намічені на 20 червня.

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Джерела вважають, що як мінімум до кінця місяця відвантаження КТК можуть йти з перебоями. Про те, що дослідження триватимуть до кінця червня, повідомляла адміністрація порту "Новоросійськ".

Потужність нафтопроводу КТК завдовжки 1,5 тис. км становить 67 млн тонн нафти на рік. Маршрут є основним для транспортування нафти із Казахстану на західні ринки. Нафта з труби відвантажується на танкери через морський термінал біля "Новоросійська", оснащений трьома виносними причальними пристроями. КТК 15 червня повідомляв, що планово зупиняє роботу ВПП-1 та ВПП-2 для обстеження акваторії, при цьому ВПП-3 працює у штатному режимі.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що минулого року й на початку цього року в районі ВПП-1 і ВПП-2 було виявлено близько 200 гідроакустичних і 50 магнітних цілей, деякі були ідентифіковані як потенційно вибухонебезпечні.

"Початок спецоперації (так у Росії називають своє військове вторгнення в Україну, – ред.) не дозволив завершити всі роботи. Відомо, що деякі з цих предметів знаходяться на відстані менше ніж 100 метрів від підводного нафтопроводу, що йде до ВПП Роботи справді дуже небезпечні", – зазначив він.

Три торпеди вже були знешкоджені 15 червня у внутрішній акваторії порту "Новоросійськ".

КТК вже зупиняв роботу двох ВПП менше трьох місяців тому, коли їх було пошкоджено під час шторму. За оцінками експертів, за три тижні ремонтних робіт світовий ринок втратив близько 1 млн барелів нафти на добу.

У казахстанському учаснику КТК "Казмунайгазе" на запит не відповіли. Але міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков заявив, що тимчасове призупинення відвантаження нафти з двох ВПП не позначиться на експорті нафти з країни. Він пояснив, що з 1 червня до 15 липня велике каспійське родовище Кашаган також знаходиться на плановому ремонті, а для транспортування знижених обсягів одного ВПП достатньо.

У той самий час зазначається, що для Росії навіть повна зупинка прокачування КТК не стане великою проблемою. Казахстан зможе перенаправити частину нафти через систему "Транснєфті" на експорт через порти Балтики або через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан до Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Казахстан із 2024 року збільшить експорт нафти на 12 млн тонн, весь цей обсяг може спрямувати через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.