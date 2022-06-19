IT-спеціалістам можуть дозволити виїжджати за кордон під час війни
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Чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїхати за кордон під час воєнного стану, а також готують систему бронювання кадрів від мобілізації.
Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю, передає dev.ua.
Так, Борняков пояснив, що, коли почалася війна, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, до того ж трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.
"Можна сказати, що сьогодні ми бачимо IT як одну з ключових галузей української економіки", – сказав заступник міністра, уточнивши, що частина компаній із цієї галузі активно сплачує податки наперед, серйозно підтримуючи таким чином економіку України.
За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться.
"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", – зазначив він.
Борняков розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.
"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання й повернутися назад, – заявив Борняков.
Він пояснив, що модель передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей – наприклад, не більше 10%, – і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна. Після цього він може виїхати на той термін, який зазначено у дозволі, до тієї країни, яка вказана.
Крім того, у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців.
"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму "Дія", – повідомив заступник міністра.
За його словами, позиція міністерства в тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.
"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія – це 280 тис. осіб", – заявив Борняков.
Він уточнив, що зараз є чинний механізм бронювання, проте дуже складний і непрозорий.
Будь ласка, зачекайте...
Все правильно роблять, бізнес зустрічи та конференції важливі, особисто зараз, там багато людей, хто може почути потреби українців, як робочих місці в айті, а також ******* проекти
Вот кого надо на войну эшелонами отправлять - так это ментов, прокуроров, депутатов всех уровней, судей (пусть хоть окопы роют) и других бюджетников, привыкших параитировать на теле государства Украина! Пусть отрабатывают свое содержание!
А айтишники, если их сильно ********* - уедут в Калифорнию, где их с радостью примут (в отличие от ментов, прокуроров и других оборотней в погонах)!
Давати їм дозвіл на виїзд ну чесно не дуже розумно. Від цього покращень не буде. Так вони будуть донатити, але країна швидше втратить.
Ось кому точно треба дати дозвіл на виїзд так це тим хто працював вахтою. А взагалі треба було просто зробити броню кого випускати не можна, і забрати обмеження на виїзд та зробити закон про обов'язкове повернення через певний період чи по вимозі держави інакше штрафи, термін і так далі.
От тільки одна біда. Замовники мають бути впевнені у стабільності сервісів. У тому, що завтра команда буде продовжувати працювати. А переконувати в безпосередній розмові на порядок легше.
Чому запит подає компанія, і що за компанія? Багато людей працюють напряму з клієнтом.
Як завжди Блазень та компанія організують корупційну систему для "легального" виїзду певних людей за кордон.
Замість того, щоб так само розвивати свою сферу та просити гідну зарплатню (а багато кому її платять, я робив ремонт).
Тобто заробітчані платили налоги полякам, а куплял ковбасу тут.
Айтішники платили налоги тут і ковбасу купляють тут.
Кожен сам обирає своє, але кричати "Пустіть у Польщу, хай воюють хто тут жив", ну як мінімум дуже мразотно. Тому під час ВП, заробітчанин, не заробітчанин, а громанянин України
Але щось я бачу великі черги у Львові до консульства із чоловіків.
Давати тільки одній категорії дозвіл на виїзд ну чесно не дуже розумно. Це буде страшна корупція. Тим більше айті це ті хто працюють без різниці що відбувається бо можуть працювати віддалено. Від цього покращень не буде. Так вони будуть донатити, як донатили, але країна швидше втратить, тому що вони то точно не захочуть повертатись...
Ось кому точно треба дати дозвіл на виїзд так це тим хто працював вахтою. Тому що зараз доданої вартості вони не створюють і долари не привозять.
А взагалі треба було просто зробити броню кого випускати не можна. Збрати обмеження на виїзд та зробити закон про обов'язкове повернення через певний період чи по вимозі держави інакше штрафи, термін і так далі. І все після цього б працювало.
1. Вважаєте що в іт- галузі кошти з'являються "з неба". Певно працюєте в бюджетній сфері? Гроші іт компаніям платять клієнти (несподівано, так?), клієнти хочуть бути певними що завтра команда яку вони найняли буде працювати, що не буде зриву строків реалізації проекту. Я вже знаю випадки у моїх колег, коли клієнт просто уйшов з початком війни - відмовився від команди, бо вона локована у "ненадійній країні", також знаю відмови у розширенні команди, якщо спеціалістів знаву таки пропонували з України. І я певен - чим далі тим більше ставатиме таких кейсів.
2. Робота в ІТ - це робота інтелектуальна. А війна, самим фактом своєї наявності дуже сильно лупить по мізках. Я не кажу про "створінь з тонкою душевною організацією", але навіть елементарний стрес розлуки з дитиною, яка за кордоном, а ти тут - досить сильно знижує продуктивність праці. Зниження продуктивності також рано чи пізно аукнеться в плані взаємодії з замовниками - наймуть мавпу-індуса і замінять нашого спеціаліста.
3. Ота єресь про "список тих кому виїзжати не можна". Ви точно бюджетник і в душі совок. Не буду ображати "кацапом", але наскільки я знаю така х..ня є саме у них і була в срср. Люди не скот і не "одиниці" - не потрібно сприймати їх так і ходити з такою риторикою. Інакше наступить момент, коли не дивлячись на весь патріотизм - вони почнуть відповідати вам (це я про державу) "взаємністю" .
А про саму ідею - ідея гівно. По перше такий коротко терміновий виїзд буде реально до сраки, виглядає більше як знущання в тій парадигмі щр я написав вище - ми не раби зе-влади, щоб вона так демонстративно "розпоряжалася" нашою свободою пересування. По друге це просто чергова спроба перегнати з фопу в дія-сіті. Знаєте, я от згадую фразу з гоблінського перекладу "володаря перстнів" - "вєчно ти фьодор кудась вступиш - то гавно, то в партію". Так от дія-сіті в є те гавно. Раз вступиш, потім все життя відмиватися будеш
Давно я с вами такими спорил,смеялись с меня."Заводы-для лохов,нужно будет вооружение-купим,сейчас все можно купить".Ну пойдите и купите сейчас то вооружение,умники вы наши )
Именно такое отношение общества в целом к пром.производству на протяжении десятилетий и привело к тому,что грубо говоря, болт с гайкой сделать уже некому,а существование государства сейчас на все 100% зависит не от нас,а от дяди,даст ли он нам пушки или нет.
Так что поменьше гонору,панове .