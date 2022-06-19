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війна (841) Міноборони (663) дозвіл (162) IT-індустрія (220) Мінцифри (656)

IT-спеціалістам можуть дозволити виїжджати за кордон під час війни

Новини БізнесЦензор IT

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Чоловікам із IT-індустрії можуть дозволити виїхати за кордон під час воєнного стану, а також готують систему бронювання кадрів від мобілізації.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков в інтерв'ю, передає dev.ua.

Так, Борняков пояснив, що, коли почалася війна, 70% IT-компаній зуміли не лише не знизити темпи ведення бізнесу, а й залучити нових клієнтів, до того ж трохи більше половини компаній очікують на зростання свого бізнесу навіть за умов війни.

"Можна сказати, що сьогодні ми бачимо IT як одну з ключових галузей української економіки", – сказав заступник міністра, уточнивши, що частина компаній із цієї галузі активно сплачує податки наперед, серйозно підтримуючи таким чином економіку України.

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За словами Борнякова, проблема виїзду за кордон стає все більш актуальною, тому що ніхто не очікував, що війна триватиме так довго, і зараз ніхто не знає, коли вона закінчиться.

"Персональний контакт дуже важливий. Є такі речі, як конференції, бізнес-форуми, на яких потрібно бути присутніми, демонструвати свій бізнес та залучати нових клієнтів. Це можна було відкладати на місяць-другий, але тепер ситуація така, що відкладати вже нема куди", – зазначив він.

Борняков розповів, що Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом та Мінекономіки створюють механізм, за яким можна буде виїжджати на короткий термін за умови гарантій, що людина повернеться, вирішивши робочі справи.

"За кілька днів має бути вже рішення, яке має бути спільним. Потрібно, щоб усі гілки влади ухвалили це рішення, насамперед Міноборони. Ми бачимо, що розуміння вже є. Йдеться максимум про два-три тижні, але я думаю, що навіть якщо йтиметься про 5-7 робочих днів, цього буде достатньо, щоб вирішити питання й повернутися назад, – заявив Борняков.

Він пояснив, що модель передбачає, що компанія подаватиме обмежений список людей – наприклад, не більше 10%, – і його розглядатимуть у Міноборони та Мінекономіки, які видаватимуть дозвіл. Його отримують прикордонники та людина, якій вона необхідна. Після цього він може виїхати на той термін, який зазначено у дозволі, до тієї країни, яка вказана.

Крім того, у Мінцифри розглядають систему бронювання певних фахівців.

"Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися повністю. Ми це розуміємо, а тому плануємо робити механізм бронювання через програму "Дія", – повідомив заступник міністра.

За його словами, позиція міністерства в тому, що сьогодні IT-фахівці не є пріоритетною категорією для мобілізації.

"Ми працюємо над тим, щоб принаймні якась частина компаній могла забронювати найбільш критичних співробітників, і вони могли й надалі виконувати свої зобов’язання перед клієнтами. На даний момент вдалося понад тисячу людей забронювати за стандартним механізмом, щоб зберегти бізнес та робочі місця для компаній, але IT-індустрія – це 280 тис. осіб", – заявив Борняков.

Він уточнив, що зараз є чинний механізм бронювання, проте дуже складний і непрозорий.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+9
Зараз шапіто-95 відпрацює ролі ІТшників)
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19.06.2022 19:27
+8
А что айтишники какие-то привилегированные особи, как и депутаты. Другие люди - это люди второго сорта?
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19.06.2022 22:03
+4
Я думаю будівельники теж би не проти були виїхати до Польщі.
Чому запит подає компанія, і що за компанія? Багато людей працюють напряму з клієнтом.
Як завжди Блазень та компанія організують корупційну систему для "легального" виїзду певних людей за кордон.
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19.06.2022 22:44
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Зараз шапіто-95 відпрацює ролі ІТшників)
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19.06.2022 19:27 Відповісти
якась *****, на короткий термін, точно повернуться, то науй вам щоб вони тут сиділи якщо вони не є приорітетними до мобілізації, дайте людям працювати як вони звикли
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19.06.2022 21:24 Відповісти
А чому це вони не є приорітетними до мобілізації??? Їх там якраз дуже і не вистачає, а більшість яких мобілізували всіма методами намагаються відкосити.
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20.06.2022 13:27 Відповісти
А що з ІТшніками , яких вже загребли в армію? В нас в команді з 15 тіл вже трьох забрали - і саме тих хто відповідав за один напрям в проекті (коммунікацію пристроїв). Жопа.
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19.06.2022 21:36 Відповісти
в одному только мариуполе было мужиков на пол армии, Если чел не хочет защищать свой родной город а маринуется гдето в карпатах то что снего взять? нахера даже мобилизированого такого вояки? Нужно разрешать выезд всем. Только ИТ нельзя изза нашей коррупции - места просто будут продавать.
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19.06.2022 21:39 Відповісти
тут проблема не лише у виїзді але і у в`їзді, є мабудь якісь домовленності із іншими країнами на ліміти по переселенцях, то всім наврядчи дадуть, але із напрямком думки погоджуюся
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19.06.2022 21:51 Відповісти
А что айтишники какие-то привилегированные особи, как и депутаты. Другие люди - это люди второго сорта?
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19.06.2022 22:03 Відповісти
Ти в минулому місяці скільки податків заплатив? За місяць?
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19.06.2022 22:27 Відповісти
Які податки, що ти верзеш, чи ти податковий монстр, який завалив державу податками. Будь-який айтішник може спокійно робити десь у Львові не виїджаючи за кордон.
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19.06.2022 23:15 Відповісти
А по суті? Скільки?
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19.06.2022 23:20 Відповісти
А 5-7 виїзду під гарантії, наприклад це втеча ? А бронювати айтішніків не можна, а усі інших типу можна ?

Все правильно роблять, бізнес зустрічи та конференції важливі, особисто зараз, там багато людей, хто може почути потреби українців, як робочих місці в айті, а також ******* проекти
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20.06.2022 12:31 Відповісти
Другие - конечно второго сорта, потому что без мозгов! А айтишники - это 1) мозги, 2) драйвер экономики!

Вот кого надо на войну эшелонами отправлять - так это ментов, прокуроров, депутатов всех уровней, судей (пусть хоть окопы роют) и других бюджетников, привыкших параитировать на теле государства Украина! Пусть отрабатывают свое содержание!

А айтишники, если их сильно ********* - уедут в Калифорнию, где их с радостью примут (в отличие от ментов, прокуроров и других оборотней в погонах)!
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19.06.2022 22:53 Відповісти
Значит, ты всех остальных людей тупыми считаешь, кроме айтишников. Вероятно, твой уровень IQ "очень высок", как у собачки Павлова.
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19.06.2022 23:02 Відповісти
Не всех, но не менее 73%! Какой нужно иметь IQ, чтобы проголосовать за тупого криворожского наркомана-недоучку?
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24.06.2022 12:23 Відповісти
Це ті хто платить податки без різниці що відбувається і хто донатить на армію.

Давати їм дозвіл на виїзд ну чесно не дуже розумно. Від цього покращень не буде. Так вони будуть донатити, але країна швидше втратить.

Ось кому точно треба дати дозвіл на виїзд так це тим хто працював вахтою. А взагалі треба було просто зробити броню кого випускати не можна, і забрати обмеження на виїзд та зробити закон про обов'язкове повернення через певний період чи по вимозі держави інакше штрафи, термін і так далі.
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20.06.2022 00:33 Відповісти
Звичайно ж, кур'єри НП та банківські клерки значно важливіші, це ж вони створюють найбільше на сьогодні експорту. І різні там Гетманцеви із Федоровими починають козиряти цим, начебто то завдяки їм, а не всупереч виходить по 2-3 мільярди доларів на місяць отримувати.
От тільки одна біда. Замовники мають бути впевнені у стабільності сервісів. У тому, що завтра команда буде продовжувати працювати. А переконувати в безпосередній розмові на порядок легше.
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20.06.2022 09:15 Відповісти
Це ті хто більше донатить на армію і експортує послуги, держава має додаткову валюту від цього експорту, в даному випадку ще й дешеву бо скуповує її по 29.5 на міжбанку.
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20.06.2022 11:49 Відповісти
Я думаю будівельники теж би не проти були виїхати до Польщі.
Чому запит подає компанія, і що за компанія? Багато людей працюють напряму з клієнтом.
Як завжди Блазень та компанія організують корупційну систему для "легального" виїзду певних людей за кордон.
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19.06.2022 22:44 Відповісти
Можете одразу заспокоїтись. Ніхто нікуди не їде. Це пустопорожні заяви.
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20.06.2022 09:19 Відповісти
Будівельник який виїджає на 7 днів, круто. А що будівельникам заважає працювати в Україні ? Айтішники працюють в Україні, с 2014 все тільки збільшувалось, а ось інші чому шукають роботу в Польщі.

Замість того, щоб так само розвивати свою сферу та просити гідну зарплатню (а багато кому її платять, я робив ремонт).

Тобто заробітчані платили налоги полякам, а куплял ковбасу тут.
Айтішники платили налоги тут і ковбасу купляють тут.

Кожен сам обирає своє, але кричати "Пустіть у Польщу, хай воюють хто тут жив", ну як мінімум дуже мразотно. Тому під час ВП, заробітчанин, не заробітчанин, а громанянин України

Але щось я бачу великі черги у Львові до консульства із чоловіків.
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20.06.2022 13:50 Відповісти
"просити гідну зарплатню" - в кого? економіка наїбнулась мінімум на 50%, і падає далі! половина населення виїхала - які ремонти і які будівельники кому тут зараз потрібні? про шо ти взагалі?!
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24.06.2022 12:26 Відповісти
Рішення лажа.

Давати тільки одній категорії дозвіл на виїзд ну чесно не дуже розумно. Це буде страшна корупція. Тим більше айті це ті хто працюють без різниці що відбувається бо можуть працювати віддалено. Від цього покращень не буде. Так вони будуть донатити, як донатили, але країна швидше втратить, тому що вони то точно не захочуть повертатись...

Ось кому точно треба дати дозвіл на виїзд так це тим хто працював вахтою. Тому що зараз доданої вартості вони не створюють і долари не привозять.

А взагалі треба було просто зробити броню кого випускати не можна. Збрати обмеження на виїзд та зробити закон про обов'язкове повернення через певний період чи по вимозі держави інакше штрафи, термін і так далі. І все після цього б працювало.
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20.06.2022 00:38 Відповісти
Саме тому, що ІТ все ще може працювати, і треба підтримувати у замовниках впевненість, що і надалі так буде. З абстрактного Крижополя і навіть Києва цього не зробиш.
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20.06.2022 09:17 Відповісти
Ви пане, йолоп. Тому що:
1. Вважаєте що в іт- галузі кошти з'являються "з неба". Певно працюєте в бюджетній сфері? Гроші іт компаніям платять клієнти (несподівано, так?), клієнти хочуть бути певними що завтра команда яку вони найняли буде працювати, що не буде зриву строків реалізації проекту. Я вже знаю випадки у моїх колег, коли клієнт просто уйшов з початком війни - відмовився від команди, бо вона локована у "ненадійній країні", також знаю відмови у розширенні команди, якщо спеціалістів знаву таки пропонували з України. І я певен - чим далі тим більше ставатиме таких кейсів.
2. Робота в ІТ - це робота інтелектуальна. А війна, самим фактом своєї наявності дуже сильно лупить по мізках. Я не кажу про "створінь з тонкою душевною організацією", але навіть елементарний стрес розлуки з дитиною, яка за кордоном, а ти тут - досить сильно знижує продуктивність праці. Зниження продуктивності також рано чи пізно аукнеться в плані взаємодії з замовниками - наймуть мавпу-індуса і замінять нашого спеціаліста.
3. Ота єресь про "список тих кому виїзжати не можна". Ви точно бюджетник і в душі совок. Не буду ображати "кацапом", але наскільки я знаю така х..ня є саме у них і була в срср. Люди не скот і не "одиниці" - не потрібно сприймати їх так і ходити з такою риторикою. Інакше наступить момент, коли не дивлячись на весь патріотизм - вони почнуть відповідати вам (це я про державу) "взаємністю" .

А про саму ідею - ідея гівно. По перше такий коротко терміновий виїзд буде реально до сраки, виглядає більше як знущання в тій парадигмі щр я написав вище - ми не раби зе-влади, щоб вона так демонстративно "розпоряжалася" нашою свободою пересування. По друге це просто чергова спроба перегнати з фопу в дія-сіті. Знаєте, я от згадую фразу з гоблінського перекладу "володаря перстнів" - "вєчно ти фьодор кудась вступиш - то гавно, то в партію". Так от дія-сіті в є те гавно. Раз вступиш, потім все життя відмиватися будеш
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20.06.2022 12:20 Відповісти
Ребята айтишники,типа Гриба,кто считает себя интеллектуалами ,а остальных-имбецилами.Это здесь, в нашей стране,а вернее на фоне наших нищенских зарплат вы чувствуете и считаете себя элитой нации,а людей индустриального,производительного труда-рабочих,техников,инженеров,у которых по вашему мнению мозгов только и хватило что на ПТУ,техникум и максимум на какой-то забыченный политех-этих ,которых вы считаете за г.вно.Так вот,к вашему сведению,механотроник в Польше после техникума,это от 7 тыс.злотых,про инженера-вообще молчу.Про другие страны говорить и не будем.
Давно я с вами такими спорил,смеялись с меня."Заводы-для лохов,нужно будет вооружение-купим,сейчас все можно купить".Ну пойдите и купите сейчас то вооружение,умники вы наши )
Именно такое отношение общества в целом к пром.производству на протяжении десятилетий и привело к тому,что грубо говоря, болт с гайкой сделать уже некому,а существование государства сейчас на все 100% зависит не от нас,а от дяди,даст ли он нам пушки или нет.
Так что поменьше гонору,панове .
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20.06.2022 11:18 Відповісти
А ви вмієте читати ? Виїзд 10%, на конференцію, або бізнес зустріч 5-7 та додому, бронювання в айті, так само має бути як бронювання на заводі "живчик". Тому-що забрати в армію, людей на яких тримається проект, дорівнює втрати податків на сотні тичяч долларів.
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20.06.2022 12:30 Відповісти
 
 