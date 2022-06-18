Ворог ракетами вдарив по газопереробному підприємству на Харківщині

На Ізюмщині Харківської області російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа", – зазначив він.

Наразі рятувальники локалізовують пожежу.