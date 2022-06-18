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Ворог ракетами вдарив по газопереробному підприємству на Харківщині
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На Ізюмщині Харківської області російські окупанти обстріляли газопереробне підприємство, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
"За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки. Виникла масштабна пожежа", – зазначив він.
Наразі рятувальники локалізовують пожежу.
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