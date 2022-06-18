Уряд зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та передав компанії шість ТЕЦ

Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, відповідно до якої НАК "Нафтогаз України" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду – ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи", – наголосив він.

Крім того, для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд також доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу". За словами Шмигаля, це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.

Також під час засідання Кабмін затвердив документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні в українських підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин.

"Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає", – наголосив прем’єр.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що уряд схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.