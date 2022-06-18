Уряд зафіксував ціну газу "Нафтогазу" для облгазів на період війни та передав компанії шість ТЕЦ
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Під час засідання Кабінету міністрів затвердили постанову, відповідно до якої НАК "Нафтогаз України" на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення буде постачати блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Більшість цих операторів зараз перейшли у власність держави. Рішення уряду – ще один крок до стабільних поставок газу всім споживачам та стабільної роботі нашої газотранспортної системи", – наголосив він.
Крім того, для забезпечення безперебійних поставок тепла й електроенергії уряд також доручив передати шість ТЕЦ у власність "Нафтогазу". За словами Шмигаля, це дозволить ефективніше витрачати ресурси й управляти цими підприємствами, а також підготувати їх до зими.
Також під час засідання Кабмін затвердив документ, який визначає, що на початок опалювального сезону в жовтні в українських підземних газосховищах мають бути достатні запаси газу для безперебійного проходження опалювального сезону за будь-яких обставин.
"Це гарантії того, що країна буде з теплом і ми зможемо спокійно пройти наступну зиму. Зараз у наших ПГС уже понад 10 млрд кубів, і цей обсяг постійно зростає", – наголосив прем’єр.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що уряд схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.
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перепрошую, а вони щось вирішують якщо ОПа не затвердить?
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль Джерело: https://biz.censor.net/n3348757
Шмигаль, Аа це хто? Старший кого шлють?