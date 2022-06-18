Кабмін у липні представить план відновлення України United24, – Шмигаль

Наступного місяця Кабінет міністрів представить План відновлення України – United24, і вже сьогодні запрошує країни долучитися до його реалізації.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-виступу на британсько-українському інфраструктурному саміті, передає пресслужба уряду.

"Ми робимо ставку на регіональний підхід, який передбачає опіку однієї з країн-партнерів над конкретним регіоном або галуззю. Данія вже зголосилась опікуватися відбудовою Миколаївщини. Країни Балтії допоможуть відновлювати Житомирщину. Португалія буде відновлювати українські школи. І кожен в Україні знає, що Велика Британія, як обіцяв Прем’єр-міністр Борис Джонсон, візьме участь у відбудові та розвитку Києва і Київської області", — зазначив він.

За словами прем’єра, вже зараз сума інфраструктурних збитків сягнула $104 млрд. Унаслідок обстрілів російської армії зруйновано або пошкоджено щонайменше 45 млн квадратних метрів житла, 656 лікарень, понад 1200 навчальних закладів, майже 25 тисяч кілометрів доріг, 300 мостів, 12 аеропортів.

Шмигаль зауважив, що загальний розмір програми відбудови український уряд, міжнародні експерти, Європейська комісія оцінюють в 500-600 млрд євро.