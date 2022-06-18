Біткойн впав нижче $20 тисяч вперше з листопада 2020 року

У суботу ціна біткойна впала нижче $20 тис. вперше з листопада 2020 року на тлі падіння ринку, викликаного підвищенням процентних ставок, інфляцією та економічною невизначеністю, спричиненою війною в Україні.

Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з даними майданчику Coindesk, найнижча за сьогодні ціна біткойна була зафіксована на рівні $18 739.

Станом на 16:30 за київським часом вартість найпопулярнішою криптовалюти становила $19 139.

Сектор цифрової валюти також зазнав удару цього тижня після того, як компанія Celsius, що займається кредитуванням криптовалют, заморозила зняття коштів та перекази між рахунками.