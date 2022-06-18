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Новини Енергетика
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"Газпром" призупинить транспортування газу "Турецьким потоком"

Новини БізнесЦензор Енергетика

газпром,нафтогаз,зеркаль

Транспортування газу обома нитками газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово призупинено в період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Про це повідомляє пресслужба російського "Газпрому".

У компанії підкреслили, що призупинення транспортування газу погоджено всіма зацікавленими сторонами завчасно.

Як повідомлялося, 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубометрів на добу).

15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Автор: Юлiя Недашківська
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правильно..сжигайте в воздух
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18.06.2022 19:16 Відповісти
Хай рашка подавится тем газом и здохнет уже
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18.06.2022 22:02 Відповісти
І це добре.
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19.06.2022 10:30 Відповісти
Було би добре щоби призупинили на завжди. Можливо би турки нарешті і весь світ проснеться із летаргічного сну де хоче спасти лице путлєру.
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19.06.2022 12:28 Відповісти
Туркам якось побоку. В них є інший газопровід з Азербайджану. А те що турбін не має і не буде, це радує. Будуть херачити старим шляхом через Україну і напор буде не слабим. Так скоро стане весь ланцюжок. В Уренгої повісять замки на свердловини і напишуть "Газпром закрит, все ушли на фронт" і будуть бубоніти і бити баклуши і,що головне, в бубен.
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19.06.2022 18:43 Відповісти
Вітя, думати, моє улюблене заняття з дитинства, а тебе думати вчили? Довжина газогону Уренгой-Помари-Ужгород, 4500 км, він старий і зношений термін експлуатації, закінчився два роки тому. Газогін Сибір - Синьцзян-Уйгурський автономний район (Китай) 3700 км Туди вже протягнули СС (сила Сибіру)-1, СС-2 готовий на 70%, почали будувати газогін "Алтай". Сумно, але Рашi, Європа в принципі не потрібна. Розумієш?
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20.06.2022 07:14 Відповісти
А чего ж тогда сп2 толкали в еврофорточку руками-ногами
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20.06.2022 08:58 Відповісти
І ще, газопровід TANAP (з Азербайджану) це 16 млрд кубів газу, який йде не тільки в Туреччину, а й на Балкани, Грецію, Європу, загалом крапля в морі. Турецький потік, це 31,5 млрд кубів газу, для Туреччини. Розумієш?))
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20.06.2022 07:23 Відповісти
 
 