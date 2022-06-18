"Газпром" призупинить транспортування газу "Турецьким потоком"

Транспортування газу обома нитками газопроводу "Турецький потік" буде тимчасово призупинено в період з 21 по 28 червня 2022 року у зв'язку з проведенням планових профілактичних робіт.

Про це повідомляє пресслужба російського "Газпрому".



У компанії підкреслили, що призупинення транспортування газу погоджено всіма зацікавленими сторонами завчасно.

Як повідомлялося, 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн кубометрів на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​кубометрів на добу).

15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.