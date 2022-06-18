Польща розширила можливості страхування ризиків у торгівлі з Україною, – Мінекономіки

Уряд Польщі ухвалив рішення для розширення можливостей страхування ризиків у двосторонній торгівлі з Україною. Страхові гарантії надаватимуться через польську державну Корпорацію страхування експортних кредитів (KUKE).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компанія забезпечує можливість страхування ризику неповернення дебіторської заборгованості в експортних контрактах польських виробників з українськими контрагентами.

"Фактично польські імпортери отримують державні гарантії покриття ризиків несплати українськими покупцями поставленої продукції. До кінця року KUKE зможе надати кредитні ліміти на суму 500 млн злотих", – йдеться у повідомленні.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, відповідне страхування покриває контракти на постачання продукції, що входить до переліку критичного імпорту.

"Це широке коло товарів, необхідних для забезпечення Збройних сил України, гуманітарних потреб населення, відновлення виробництва та діяльності бізнесу", – уточнили в Мінекономіки.