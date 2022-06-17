Європейська організація з ядерних досліджень повністю припиняє співпрацю з Росією та Білоруссю

Рада Європейської організації з ядерних досліджень (CERN) 16 червня ухвалила рішення про повне припинення будь-якої співпраці з Росією та Білоруссю у зв’язку з повномасштабним вторгненням до України.

Про це йдеться у заяві CERN, передає Європейська правда.

"Вчорашнє рішення Ради підтверджує рішуче засудження вторгнення в Україну Російської Федерації за сприяння Білорусі, водночас залишаючи можливість продовження наукової співпраці, якщо це дозволятимуть майбутні умови", – повідомили в організації.

Відповідно до рішення Ради CERN, організація не буде продовжувати договори про співпрацю з російськими та білоруськими установами. Термін їхньої дії завершується в грудні й червні 2024 року відповідно.

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Водночас CERN "продовжить ретельно стежити за ситуацією й готова вжити будь-яких подальших кроків з огляду на події в Україні".

У березні, засудивши військове вторгнення РФ, було ухвалене рішення про призупинення статусу РФ як спостерігача у CERN. А пізніше 23 держави-члени CERN підтримали призупинення контактів із вченими та дослідницькими центрами РФ та Білорусі.

На експериментальному обладнанні CERN працює близько 12 тис. дослідників із 500 наукових центрів і університетів. Серед іншого, CERN має в своєму розпорядженні цілу низку прискорювачів заряджених частинок, найбільший із яких – Великий адронний колайдер.