Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" до жовтня довести запаси газу в сховищах до 19 мільярдів кубометрів

Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідно рішення уряду, "Нафтогаз" має забезпечити газ для потреб населення та підприємств теплопостачання.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що НАК "Нафтогаз України" доручено на початок опалювального сезону 2022-2023 оодів довести запаси газу в газосховищах до 19 млрд кубометрів при 10 млрд кубометрва на 1 червня 2022 року.

За збереження протягом червня-вересня споживання близько 25 млн кубометрів на добу та видобутку близько 50 млн кубометрів на добу Україна зможе поповнити запаси у сховищах за цей період на 3 млрд кубометрів, тоді як ще до 6 млрд кубометрів газу треба буде імпортувати. Частина цих обсягів може бути завезена до газосховищ для їх зберігання та іноземними компаніями.

Водночас, голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус на початку червня уточнив, що плани стосовно 19 млрд кубометрів у сховищах можуть бути скориговані залежно від низки факторів.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.

Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

Як повідомлялося, у травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.