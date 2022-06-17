БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3358 відвідувачів онлайн
Новини Регуляторна політика
3 068 8
валюта (1659) НБУ (8355) продаж (1795)

Продаж валюти Нацбанком знову перевищив $1 мільярд за тиждень

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

деньги,доллар,доллары

Обсяг продажу валюти Національним банком України з 13 по 17 червня зріс до $1,06 млрд із $786,3 млн тижнем раніше.

Про це йдеться в інформації Нацбанку, передає Інтерфакс-Україна

Як повідомляється, за минулий тиждень Нацбанк придбав $8,3 млн, що ненабагато більше за обсяги купівлі в попередні п'ять тижнів (від $5,5 млн до $7,5 млн).

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні та знизити тиск на міжнародні резерви країни.

Раніше з 21 травня Нацбанк скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їх картками за межами країни. До цього стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Крім того, Нацбанк знизив вдвічі стелю переведення в готівку гривневих карт за кордоном – до еквівалента 50 тис. грн на місяць.

У результаті багато власників гривневих карток за кордоном в очікуванні значного зростання курсу збільшили операції з конвертації гривні, і три тижні тому тижнева інтервенція Нацбанку підскочила до рекордних $1,43 млрд млн.

Ці заходи дозволили у перші два тижні знизити обсяги інтервенцій, однак минулого тижня вони знову зросли, вдруге з початку війни перевищивши $1 млрд.

Водночас, завдяки вжитим НБУ заходам, курс долара на "чорному" ринку знизився з 37,5-38,5 грн/$1 із істотним зниженням спреду. Минулого тижня він становив близько 35,15-35,25 грн/$1, цього гривня трохи подешевшала – до 35,55-35,8 грн/$1.

Як повідомлялося, інтервенції НБУ в травні зросли до $3,4 млрд з $2,2 млрд у квітні, $1,78 млрд – у березні, $0,31 млрд – у лютому та $1,31 млрд – у січні.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що у червні міжнародна фінансова підтримка України збільшиться до $4,8 млрд з $1,5 млрд у травні. На таке зростання розраховує також і Нацбанк країни, чиї міжнародні резерви у травні скоротилися приблизно на $2 млрд – до $25,1 млрд.

"Ми очікуємо, що міжнародної допомоги в найближчі місяці буде достатньо, щоб запобігти зниженню резервів НБУ", – сказав днями заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Всього з початку року по 17 червня Нацбанк придбав на ринку $1,84 млрд та 110,97 млн євро, а продав $11,22 млрд та 1,79 млрд євро.

У тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,18 млрд та 110,97 млн євро, а продаж $8,45 млрд та 1,79 млрд.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ничего страшного.Это паника и не больше .Тем более сша и запад дают десятки милоиардов долларов помощи Украине.Вся эта помощь может пойти на закупку оружия и межбанк.Будут продавать валюту,чтобы купить гривну для внутренних платежей.
показати весь коментар
18.06.2022 14:06 Відповісти
Пока валюта, которую дает "запад" масово идет на закупку барыгами по безналоговому импорту авто и завозу потребительской контрабанды. И на закупку критического импорта топлива, оборудование не всегда хватает. Бсрыги банкуют.
показати весь коментар
18.06.2022 17:03 Відповісти
Даже если барыга покупает авто что тут плохого??? Больше предложений - ниже цены для всех. Если чел не заплатил около 70% всех налогов и поборов деньги же не пропадают !!! они идут в экономику - чел может на сэкономленые деньги купить больше продуктов или лекарств и всеравно заплатит налоги как мин ПДВ может купить минитрактор и повысить свою производительность труда. Чел всегда лучше знает куда ему потратьить деньги чем какойто чинуша!!!
показати весь коментар
18.06.2022 20:18 Відповісти
Вони скупають валюту і вивозять за кордон.Тому долар росте , державі кукиш . Як на мене це економічна диверсія.
показати весь коментар
19.06.2022 12:28 Відповісти
Ага, поприкидывайся тут придурком. "Если я спиз..л чего-нибудь, онож не пропадает, идет в экономику".
показати весь коментар
19.06.2022 18:28 Відповісти
Чте именно ты ******* и сколько?))
показати весь коментар
19.06.2022 21:07 Відповісти
А если есть калькулятор или счеты-посчитай те "миллиарды", которые ФИЗИЧЕСКИ поступили на счета в Украине. Пока резервы НБУ-снижаются очень быстро.
показати весь коментар
18.06.2022 17:05 Відповісти
торговое сальдо -1$ ярд в неделю? коррупционеры в НБУ организовали схему по дерибану резервов и фиксацию приближенных к ОП владельцев ОВГЗ.

с таким сальдо курс за соточку напрашивается и сдерживать его скоро будет нечем.

З.Ы. и с 2мя курсами тоже заигрались - так скоро продавцов на мб не будет
показати весь коментар
19.06.2022 09:49 Відповісти
 
 