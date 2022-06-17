Кабмін збільшив кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів з-за кордону

Кабінет міністрів розширив перелік пунктів пропуску, через які на період військового стану дозволено завозити в Україну транспортні засоби, придбані за кордоном.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №479-р від 14 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд дозволив завозити придбані за кордоном авто через пункти пропуску "Чорноморський рибний порт", "Чорноморський судноремонтний завод", "Одеський морський торговельний порт", морський порт "Південний", "Ізмаїльський морський торговельний порт", "Ренійський морський порт", "Усть-Дунайський морський торговельний порт", "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", "Поромний комплекс Орлівка".

Як повідомлялося, 3 травня Кабінет міністрів зменшив кількість пунктів пропуску для ввезення в Україну придбаних за кордоном автомобілів з семи до трьох: "Устилуг" та "Грушів" на польському кордоні та "Малий Березний" на словацькому.

29 травня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів, запроваджених на початку квітня. Однак через перерву у роботі парламенту цей законопроєкт наразі не розглянуто.