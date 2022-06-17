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Кабмін збільшив кількість пунктів пропуску для ввезення автомобілів з-за кордону

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто,контрабанда,машина,евробляхи

Кабінет міністрів розширив перелік пунктів пропуску, через які на період військового стану дозволено завозити в Україну транспортні засоби, придбані за кордоном.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження №479-р від 14 червня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд дозволив завозити придбані за кордоном авто через пункти пропуску "Чорноморський рибний порт", "Чорноморський судноремонтний завод", "Одеський морський торговельний порт", морський порт "Південний", "Ізмаїльський морський торговельний порт", "Ренійський морський порт", "Усть-Дунайський морський торговельний порт", "Білгород-Дністровський морський торговельний порт", "Поромний комплекс Орлівка".

Як повідомлялося, 3 травня Кабінет міністрів зменшив кількість пунктів пропуску для ввезення в Україну придбаних за кордоном автомобілів з семи до трьох: "Устилуг" та "Грушів" на польському кордоні та "Малий Березний" на словацькому.

29 травня Кабмін вніс до Верховної Ради законопроєкт про повернення всіх мит та ПДВ на імпортні товари, а також скасування пільг при розмитненні автомобілів, запроваджених на початку квітня. Однак через перерву у роботі парламенту цей законопроєкт наразі не розглянуто.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
вірне ж рішення власників шмигаля??? Взагалі, пускайте розмитнення через тяля-вів, підтримуйте напряму економіку де проживають батьки препіЗе!бені.
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18.06.2022 09:11
+3
Война, доходов бюджета хватает на треть от расходов, экспорт резко снизился, валюту дают западные страны. И что кабмин? А просто-барыгам -льготы по налогам, и продажа валюты, котороя должна была пойти на закупку топлива и комплектующих к военной технике. И сколько не говорят-зеленые продолжают обогащать барыг в войну.
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17.06.2022 22:42
+3
В Україні заборонений виїзд чоловіків 18-60 років. Відповідно, вся ця нульова розтаможка розрахована виключно на бариг, до пересічних громадян вона немає ніякого відношення. Тому вважаю, що цю барижну лавочку треба терміново прикривати аби з країни не вивозилася валюта в колосальних масштабах і тим самим не збільшувалася інфляція.
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18.06.2022 07:41
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Война, доходов бюджета хватает на треть от расходов, экспорт резко снизился, валюту дают западные страны. И что кабмин? А просто-барыгам -льготы по налогам, и продажа валюты, котороя должна была пойти на закупку топлива и комплектующих к военной технике. И сколько не говорят-зеленые продолжают обогащать барыг в войну.
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17.06.2022 22:42 Відповісти
В Україні заборонений виїзд чоловіків 18-60 років. Відповідно, вся ця нульова розтаможка розрахована виключно на бариг, до пересічних громадян вона немає ніякого відношення. Тому вважаю, що цю барижну лавочку треба терміново прикривати аби з країни не вивозилася валюта в колосальних масштабах і тим самим не збільшувалася інфляція.
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18.06.2022 07:41 Відповісти
Заздрість- погана риса.
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18.06.2022 16:05 Відповісти
Одні воюють, а інші - баригують!
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18.06.2022 20:52 Відповісти
Жінки тих-же військових бариги ? Чоловіки понад 60 років - теж бариги ? А взагалі і

навіть продавці хліба теж бариги - вони ж не працюють собі у збиток.
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18.06.2022 16:16 Відповісти
Опудало, іди мий дупи гансам.
Продавці і бариги - це різні поняття. Одні працюють і цим заробляють, інші - на корупційних схемах наживаються.
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18.06.2022 20:54 Відповісти
Коли немає аргументів, переходять на образи. Вважаєш себе елітним спеціалістом по баригах?
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18.06.2022 21:40 Відповісти
А ты кем себя "вважаєш"? Знатным опустошителем бюджета и валютных резервов страны в военное время?
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19.06.2022 00:40 Відповісти
А после войны она (растаможка=0) хоть останется? Как лох себя в стране чувствую. Кто-то коммуналку не платил, им простили. Кто-то налоги не платил, простили. У кого-то есть время и возможности выезжать из страны за машиной без растаможки, а кто-то пашет в это время.
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18.06.2022 08:33 Відповісти
Кожному своє.
P. S. А хтось гоняє авто для ЗСУ без непотрібних мозго#о6ак.
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18.06.2022 16:04 Відповісти
Ага, тебе из америки канешна виднее, кто куда гоняет. Пригонять машину для конкретной бригады, по гарантийному письму командира без налогов модна было и раньше. До принятие Зелено-Зеленскими закона для обогащения барыг и неподкупных зеленых депутатов.
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19.06.2022 00:47 Відповісти
вірне ж рішення власників шмигаля??? Взагалі, пускайте розмитнення через тяля-вів, підтримуйте напряму економіку де проживають батьки препіЗе!бені.
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18.06.2022 09:11 Відповісти
Эти пункты пропуска для машин которые заказывали с США, Кореи и тд. Барыги здесь не зарабатывают. Там разве что люди на бабки попали, потому что заказали авто до войны и оно не успело доплыть - как итог контейнер катали по всему Средиземноморью и доставка с 1200$, превратилась в 3к$. Так шо потише будьте, никто под нулевое их не заказывал
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18.06.2022 14:08 Відповісти
Так більшість коментаторів на цензорі і не вникають в суть. Їм головне любу новину перевести в площину зради, що всі зелені однакові сволочі, всьо пропало, всьо в асфальті, зброї нема, і т.д., і тільки є один, хто спасе. Але по інструкціях його зараз називати не можна.
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18.06.2022 22:00 Відповісти
Ага, и только ты один весь белом, присосался к ботоферме Подоляка.
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19.06.2022 00:42 Відповісти
Навіщо мені бензинове лайно ? Це ж непотріб який труїть повітря .
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18.06.2022 14:46 Відповісти
саме для екпердної оцінки ти тут прокукурікало 4-ри дні тому?
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18.06.2022 19:47 Відповісти
Якийсь сюр: війна, а у нас ажіотаж із ввезенням легкових авто. Євроавтобариги знову розгорнули бізнес на повну потужність?
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18.06.2022 20:33 Відповісти
 
 