Холдинг Ахметова найняв міжнародних юристів для стягнення завданих війною збитків з Росії

Фінансово-промислова група SCM Ріната Ахметова оголосила про початок співпраці з міжнародною компанією Covington&Burling над створенням юридичного механізму для системи міжнародних репарацій за рахунок Росії.

Про це директор із комунікацій SCM Наталія Ємченко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Ми (SCM) починаємо довгий шлях пошуку/напрацювання/створення юридичного механізму для системи міжнародних репарацій за рахунок Росії на користь України та українців", – написала вона.

Ємченко пояснила, що зараз відсутній юридичний механізм змусити Росію відповісти, зокрема, грошима за все, що вона "вкрала, зруйнувала, знецінила".

"Для цього ми починаємо працювати із міжнародною компанією Covington&Burling, яка спеціалізується на таких кейсах", – повідомила представниця компанії.

За її словами, механізм буде спільним і повинен працювати як для SCM, так і для України та всього світу, щоб він міг позиватися до Росії.

Власник SCM Рінат Ахметов місяць тому заявив, що розв'язана війна РФ призвела до знищення або консервації активів SCM капіталізацією понад $20 млрд.

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Як повідомлялося, міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що механізм, який дозволить спрямувати заморожені за кордоном активи РФ на компенсацію завданих Україні збитків, може бути розроблено до кінця року.

Тим часом 11 пов’язаних з Ігорем Коломойських компаній, які внаслідок окупації Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості, вже подали позов у США з метою стягнути компенсацію із заморожених після початку повномасштабної війни російських коштів.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.