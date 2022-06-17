В Україні майже 5 мільйонів "бюджетників", – нардеп
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В Україні в бюджетній сфері до початку повномасштабного російського вторгнення працювали 4,8 млн осіб.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.
"Усього "бюджетників" у нас понад 4,8 млн людей. Це 30% від усього зайнятого до війни населення віком 15-70 років (15,6 млн)", – написав Железняк.
Він уточнив, що розподіл за видами діяльності цієї частини населення виглядає наступним чином:
- комунальні органи – 1,5 млн осіб;
- інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.) – 1,46 млн;
- органи місцевої влади – 944 тис. осіб;
- міністерства (центральний апарат з територіальними органами та держпідприємствами) – 560 тис. осіб;
- держслужби – 192 тис. осіб;
- державні агентства – 155 тис. осіб;
- державні інспекції – 2,8 тис. осіб;
- національні комісії – 1,8 тис. осіб.
"Бюджетники", звісно, це завжди вплив прямо на видаткову частину країни. Є частина на госпрозрахунках у держкомпанія і комунальних, але цифра все одно велика. Для розуміння масштабу – "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", – зазначив Железняк.
Він додав, що усього платять податки із зарплати близько 10,5 млн осіб.
Як повідомлялося, уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату, оскільки частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною, а деякі з них потребують перегляду чи адаптації до умов війни. Водночас конкретні параметри скорочення "бюджетного" сектора наразі не визначені.
Будь ласка, зачекайте...
А щодо зменшення держморд, то як стверджує статистика ще від самого Кучмо, кожне скорочення призводить до їхнього збільшення... Бо рівень інтелекту керівників- прямопропорційний кількості їхніх заступників...
Але я жартую трохи -- бо бюджетники -- це медицина на мчс в тому числі! їх має бути багато і вони повинні отримувати багато... а от якийсь чиновник облради має ще 5 заступників і 10 помічників... Або керівник безтолкового держпідприємства.. ну то ж Зеля обіцяв цифровізацію, а чиновників стало більше як при Пороху то по факту... В самого радників більше ніж у попередника було..
Чувак, ти довпойоп
Що за вавка в голові у цих депутатів - це все одно як сказати - Я купив у себе товару в магазині на сто тисяч, поклав його назад на полиці і підняв оборот на 100 тисяч.
1. Я взяв кредит у 100'000 під 8% річних
2. Взяв у себе товару в магазині на 100'000.
3. Поклав товар на полку.
4. З отриманого доходу виплатив заплатню продавчиням, аренду приміщення та податки.
5. Борг залишив нащадкам.
Отак живе зараз наш бюджет.
Єдине, що зараз трішки "легше" - є надія на "мі самі нє мєсніє, голі-босі, спишіть нам той кредит, га?" для частини кредитів.
А чого вони цих всіх і одну купу звели? Вчителі це теж саме, що і ЦВК?