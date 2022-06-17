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В Україні майже 5 мільйонів "бюджетників", – нардеп

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чиновники,госслужба

В Україні в бюджетній сфері до початку повномасштабного російського вторгнення працювали 4,8 млн осіб.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Усього "бюджетників" у нас понад 4,8 млн людей. Це 30% від усього зайнятого до війни населення віком 15-70 років (15,6 млн)", – написав Железняк.

Він уточнив, що розподіл за видами діяльності цієї частини населення виглядає наступним чином:

  • комунальні органи – 1,5 млн осіб;
  • інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.) – 1,46 млн;
  • органи місцевої влади – 944 тис. осіб;
  • міністерства (центральний апарат з територіальними органами та держпідприємствами) – 560 тис. осіб;
  • держслужби – 192 тис. осіб;
  • державні агентства – 155 тис. осіб;
  • державні інспекції – 2,8 тис. осіб;
  • національні комісії – 1,8 тис. осіб.

"Бюджетники", звісно, ​​це завжди вплив прямо на видаткову частину країни. Є частина на госпрозрахунках у держкомпанія і комунальних, але цифра все одно велика. Для розуміння масштабу – "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", – зазначив Железняк.

Він додав, що усього платять податки із зарплати близько 10,5 млн осіб.

Як повідомлялося, уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату, оскільки частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною, а деякі з них потребують перегляду чи адаптації до умов війни. Водночас конкретні параметри скорочення "бюджетного" сектора наразі не визначені.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Для розуміння масштабу - "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", - зазначив Железняк.
Що за вавка в голові у цих депутатів - це все одно як сказати - Я купив у себе товару в магазині на сто тисяч, поклав його назад на полиці і підняв оборот на 100 тисяч.
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18.06.2022 10:32
+6
нехило так..и им хорошо при любой власти....
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17.06.2022 19:48
+6
Так тре щипати гусей!! так вовків не прокормити...
Але я жартую трохи -- бо бюджетники -- це медицина на мчс в тому числі! їх має бути багато і вони повинні отримувати багато... а от якийсь чиновник облради має ще 5 заступників і 10 помічників... Або керівник безтолкового держпідприємства.. ну то ж Зеля обіцяв цифровізацію, а чиновників стало більше як при Пороху то по факту... В самого радників більше ніж у попередника було..
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17.06.2022 21:29
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нехило так..и им хорошо при любой власти....
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17.06.2022 19:48 Відповісти
Надо іх всєх раскулачіть і подєлить всьо поровну? А то, панімаєшь, насели на шею, нахлебнікі!
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18.06.2022 10:19 Відповісти
що тезка?, за ваву проголосував та груди переповнюють цей фак?
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18.06.2022 11:59 Відповісти
Не, не надо. Надо сократить их наполовину ( для начала), а остальных отправить работать, а не дурака валять за наши налоги
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19.06.2022 10:14 Відповісти
Надо сократить их наполовину ( для начала)... Fidel , саме як пропонуєте: повздовж чи поперек укорочувати? Десь залишити вумні жопи, а деінде- безмежні глотки?

А щодо зменшення держморд, то як стверджує статистика ще від самого Кучмо, кожне скорочення призводить до їхнього збільшення... Бо рівень інтелекту керівників- прямопропорційний кількості їхніх заступників...
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19.06.2022 11:32 Відповісти
Так тре щипати гусей!! так вовків не прокормити...
Але я жартую трохи -- бо бюджетники -- це медицина на мчс в тому числі! їх має бути багато і вони повинні отримувати багато... а от якийсь чиновник облради має ще 5 заступників і 10 помічників... Або керівник безтолкового держпідприємства.. ну то ж Зеля обіцяв цифровізацію, а чиновників стало більше як при Пороху то по факту... В самого радників більше ніж у попередника було..
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17.06.2022 21:29 Відповісти
"чиновників стало більше як при Пороху "

Чувак, ти довпойоп
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18.06.2022 07:30 Відповісти
супер, не будь бовдуром, спробуй осягнути прочитане...
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18.06.2022 12:02 Відповісти
https://www.nkau.gov.ua/ua/
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18.06.2022 19:21 Відповісти
дивно, в них ще ".ua/ru/" є?..
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18.06.2022 19:23 Відповісти
"ніж" при Пороху. Перепрошую.
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19.06.2022 19:40 Відповісти
Так зробіть медицину та освіту приватними, інспекції переведіть на ліцензії, як оцінювачів і все стане на свої місця. От заради цікавості, скільки із цієї кількості становлять вчителі та лікарі???
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17.06.2022 23:25 Відповісти
Освітян десь 800 тис
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18.06.2022 07:31 Відповісти
А в каих странах есть только "приватная медицина или приватое образование"? Ответ- ни в одной из развитых. И вообще не там надо сокращать-в органах власти, в целом, 2 миллиона!
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18.06.2022 21:25 Відповісти
Суди - абсолютно нікчемне формування, там крім ******* кримінальних є судді?
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17.06.2022 23:41 Відповісти
Один бюджетник на двух работающих. И почему нас не хотят видеть в ЕС?
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18.06.2022 08:28 Відповісти
Ну как бы эти бюджетники тоже услуги оказывают. Без которых общество существовать не может. Вот твои работающие просто загнуться без них.
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18.06.2022 08:41 Відповісти
По теме. В ЕС куча денег тратят на образование и медицину. Оно именно что государственные. Так что это не проблема. Также как и коммунальные службы и т.д. Но у нас действительно куча чиновников ни о чем.
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18.06.2022 08:43 Відповісти
450 дармоїдів у вр, ще по кілька сот тисяч в мвс, сбу, прокуратурах і судах.
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18.06.2022 09:13 Відповісти
-інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.) - 1,46 млн; -органи місцевої влади - 944 тис. осіб; Щось органів місцевої влади забагато! Майже мільйон! А вчителів, лікарів, ментів і пожежників- півтора мільйони. Нєсоотвєтствіє, товаріщи! Наприклад: є школаи, поліція, пожежна частина в якомусь районі. Там працює загалом 600 людей. То на них 400 начальників місцевої влади припадає?
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18.06.2022 10:15 Відповісти
Для розуміння масштабу - "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", - зазначив Железняк.
Що за вавка в голові у цих депутатів - це все одно як сказати - Я купив у себе товару в магазині на сто тисяч, поклав його назад на полиці і підняв оборот на 100 тисяч.
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18.06.2022 10:32 Відповісти
Все трішки складніше:
1. Я взяв кредит у 100'000 під 8% річних
2. Взяв у себе товару в магазині на 100'000.
3. Поклав товар на полку.
4. З отриманого доходу виплатив заплатню продавчиням, аренду приміщення та податки.
5. Борг залишив нащадкам.

Отак живе зараз наш бюджет.

Єдине, що зараз трішки "легше" - є надія на "мі самі нє мєсніє, голі-босі, спишіть нам той кредит, га?" для частини кредитів.
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19.06.2022 16:17 Відповісти
Таааак... звільнимо двірника, прибиральницю, дясяток вчителів і санітарок з медсестрами. Натомість створимо інспекцію нагляду за скороченням та інспекцію контролю за інспекцєю по скороченню..
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18.06.2022 15:33 Відповісти
Главное, что некоторие бюджетники Украины получают самые большие зарплаты среди бюджетников в мире, потому что зарплата в Гос. секторе не ограничена 8-ю минимальными зарплатами как во всем западном мире.
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18.06.2022 16:17 Відповісти
Це не правда,до того ж, у нас не має данних про реальну середню зарплату по країні,тому ми не можемо її прив'язати до неї.
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18.06.2022 18:40 Відповісти
інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.)
А чого вони цих всіх і одну купу звели? Вчителі це теж саме, що і ЦВК?
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18.06.2022 19:17 Відповісти
а где в этих схемах депутаны, преСиденты и их обслуга?
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19.06.2022 11:00 Відповісти
На передовую и пусть отрабатывают халяву,кроме поноса от этих деятелей -толку=0.ДАРМОЕДЫ.
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19.06.2022 16:16 Відповісти
 
 