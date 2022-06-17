В Україні майже 5 мільйонів "бюджетників", – нардеп

В Україні в бюджетній сфері до початку повномасштабного російського вторгнення працювали 4,8 млн осіб.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram.

"Усього "бюджетників" у нас понад 4,8 млн людей. Це 30% від усього зайнятого до війни населення віком 15-70 років (15,6 млн)", – написав Железняк.

Він уточнив, що розподіл за видами діяльності цієї частини населення виглядає наступним чином:

комунальні органи – 1,5 млн осіб;

інші держоргани (ЦВК, РНБО, Фонд держмайна, вчителі, поліція та ін.) – 1,46 млн;

органи місцевої влади – 944 тис. осіб;

міністерства (центральний апарат з територіальними органами та держпідприємствами) – 560 тис. осіб;

держслужби – 192 тис. осіб;

державні агентства – 155 тис. осіб;

державні інспекції – 2,8 тис. осіб;

національні комісії – 1,8 тис. осіб.

"Бюджетники", звісно, ​​це завжди вплив прямо на видаткову частину країни. Є частина на госпрозрахунках у держкомпанія і комунальних, але цифра все одно велика. Для розуміння масштабу – "бюджетники" забезпечують 46% від усієї сплати податку із зарплати (ПДФО+ЕСВ+військового збору) за минулий рік. Під час війни їхня частка ще збільшилася", – зазначив Железняк.

Він додав, що усього платять податки із зарплати близько 10,5 млн осіб.

Як повідомлялося, уряд планує скоротити видатки на утримання державного апарату, оскільки частина завдань і функцій державних органів тимчасово стала неактуальною, а деякі з них потребують перегляду чи адаптації до умов війни. Водночас конкретні параметри скорочення "бюджетного" сектора наразі не визначені.