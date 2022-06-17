Росія цього року може зменшити переробку нафти на 30%

Переконфігурація роботи російських нафтопереробних заводів (НПЗ) може призвести до зниження обсягів переробки нафти до 200 млн тонн у 2022 році.

Про це заявив заступник голови уряду РФ Алєксандр Новак, передає enkorr.

Зазначається, що раніше середній показник обсягу переробки становив 280 млн тонн.

"Це пов'язано з переконфігурацією роботи НПЗ з погляду оптимального завантаження, виробництва бензину й дизельного пального, зменшення кількості "хвостів". Оптимально ми переробляли 280 млн тонн. Є оцінки і збереження (у перспективі, – ред.) такого обсягу, і зниження до 200-240 млн тонн", – уточнив Новак.

Він також зазначив, що попри фіксоване зниження обсягів переробки й постачання нафти Росії вдається компенсувати втрати за рахунок високих цін на енергоресурси.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Пізніше повідомлялося, що Росія збільшила експорт сирої нафти і продуктів її переробки з портів у Чорному та Азовському морях у травні порівняно з квітнем на 27% – до 13,4 млн тонн, які перевезли 199 танкерів.