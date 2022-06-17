Кабмін вирішив розпочати переговори про "цифровий безвіз" з Євросоюзом

Кабінет міністрів України на засіданні 17 червня затвердив делегацію для переговорів України та ЄС щодо участі у програмі "Цифрова Європа".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зауважив, що "Цифрова Європа" – це масштабний проект на 7,5 млрд євро, який фінансує дослідження й програми у сфері штучного інтелекту, кібербезпеки, цифрових навичок. Участь у програмі, за словами Шмигаля, прискорить для України отримання "цифрового безвізу" з ЄС.

"Ми хочемо стати частиною "Цифрової Європи", що відкриє перед нашою країною та громадянами ще більше можливостей для розвитку і реалізації своїх талантів", – підкреслив Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, у 2021 році Україна планувала за 2-3 роки підписати з Європейським Союзом п’ять нових "безвізів": угоди у сфері енергетики, митниці, перевезень, цифрового ринку та торговельних умов. За словами Шмигаля, усі ці п’ять "безвізів" майже виконані.

"Україна отримала "енергетичний безвіз" ще у березні. Ми від’єдналися від енергосистеми Росії та Білорусі й стали частиною європейської енергомережі ENSTO-E. Ми експортуємо електроенергію в Європу. ЄС скасував усі квоти й мита на експорт української продукції. Це десятки мільйонів доларів зекономлених коштів для нашого бізнесу й додаткові можливості виходу на європейські ринки", – підкреслив Шмигаль.

Крім того, Україна погодила з ЄС "транспортний безвіз", або угоду про лібералізацію автомобільних перевезень. Як зауважив Шмигаль, ця угода допоможе розв’язати проблему нестачі дозволів на міжнародні перевезення, яка існувала роками.

"Це додатково знімає бар’єри на торгівлю з країнами ЄС, покращує логістику, ціну та швидкість перевезень для українських підприємців", – додав Шмигаль.

Він також відзначив, що уряд затвердив і передав у Верховну Раду законопроєкт, який дозволяє остаточно запровадити "митний безвіз". Мова йде про приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

"Технічно ми готові, аби вже цього літа митний безвіз був укладений", – наголосив глава уряду.