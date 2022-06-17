У власника російського пропагандистського каналу знайшли мільйони доларів на рахунку в США, – СNN

Федеральна прокуратура Нью-Йорка оголосила про намір арештувати понад $5,3 мільйона на банківському рахунку, який належить підсанкційному російському олігарху Костянтину Малофєєву.

Про це повідомляє СNN з посиланням на судові документи.

20 квітня США запровадили санкції проти ключового комерційного банку та "глобальної мережі з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з визначеним США російським олігархом Костянтином Малофєєвим", які займалися майнінгом криптовалют В США відзначали, що це перший випадок у цій галузі.

Раніше у квітні Міністерство юстиції США висунуло кримінальне звинувачення проти Малофєєва, звинувативши його у порушенні санкцій.

Малофєєв, який знаходиться під санкціями США, неодноразово запевняв, що ніяких активів у США в нього немає.

Зараз він запевняє, що у цьому випадку йдеться про гроші, заморожені ще у 2014 році.

Читайте також: Бывший работодатель первых главарей "ДНР" получил санаторий в оккупированном Крыму

США запровадили санкції проти Малофєєва у 2014 році за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" та зв’язки з бойовиками "ДНР". У квітні 2022 року США також запровадили санкції проти сина Костянтина Малофєєва Кирила, а також компаній, які Вашингтон пов'язує з Малофєєвим, його проєктами чи його сином.

В Росії Малофєєв відомий також як власник пропагандистського телеканалу "Царьград ТВ".

Нагадаємо, терористи Олександр Бородай і Ігор Гіркін (Стрєлков), які здійснювали організацію окупації Криму і обіймали чільні посади в самопроголошеній ДНР, були очільниками бізнес-структур Малофєєва, а очолюваний ним благодійний фонд надавав допомогу підрозділам проросійських терористів на Донбасі.

22 липня 2014 року Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Малофєєва за підозрою в створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (ст. 260 Кримінального кодексу України).