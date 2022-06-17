Кабмін виділив понад 243 мільйони на відшкодування громадам, які безоплатно розміщують переселенців

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету майже 243,5 млн грн на компенсацію комунальних витрат тим громадам, які прихистили переселенців у будівлях комунальної та державної форми власності. Ця сума компенсує витрати за березень поточного року.

Відповідне розпорядження прийняв уряд під час чергового засідання 17 червня.

"Заклади, які надали прихисток тимчасово переміщеним особам, отримають відшкодування за комунальні послуги, які спожиті у березні. Наразі таких закладів понад 6,6 тис., і з 24 лютого вони розмістили майже 1,5 млн осіб. І це є надважливим – турбота про наших українців. Відповідні компенсації будуть здійснюватись й надалі", – зауважив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

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Проєкт акта розроблено на основі узагальненої Мінрегіоном інформації, отриманої від обласних військових адміністрацій, центральних органів виконавчої влади про кошти, які сплатили заклади, що перебувають на їх балансі, та в яких на безоплатній основі розміщені тимчасово переміщені особи.

Раніше повідомлялося, що уряд оновив перелік тимчасово окупованих територій для виплати допомоги переселенцям.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив три державні програми для підтримки вимушених переселенців в Україні, які передбачають щомісячні виплати, допомогу при працевлаштуванні та часткову компенсацію вартості комунальних послуг.

Перша з них передбачає виплату допомоги у розмірі 2000 або 3000 гривень на місяць внутрішньо переміщеним особам, друга передбачає компенсації для роботодавців при працевлатуванні таких осіб, а третя – компенсації місцевим жителям видатків на сплату комуналки, якщо вони надали житло переселенцям.