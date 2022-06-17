Угорщина заблокувала реформу корпоративного оподаткування в Євросоюзі

Угорщина не підтримала реформу корпоративного оподаткування у ЄС на цьому етапі та фактично перешкодила укладенню угоди на рівні Євросоюзу.

Про це заявив міністр фінансів Угорщини Міхай Варга, передає Європейська правда.

Очікувалось, що угоди в ЄС буде досягнуто 17 червня після того, як Польща відмовилася від своїх заперечень проти встановлення мінімального корпоративного податку у розмірі 15% для великих транснаціональних корпорацій.

Але Угорщина виступила в останню хвилину проти та запобігла угоді, яка потребує підтримки всіх 27 держав ЄС.

"Угорщина не може підтримати ухвалення глобальної директиви про мінімальний податок на цьому етапі. Робота ще не готова. Я думаю, що ми маємо продовжувати зусилля з пошуку рішення", – заявив Варга міністрам фінансів на відкритому засіданні.

У жовтні за посередництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) майже 140 країн досягли угоди про мінімальну податкову ставку у розмірі 15% для транснаціональних корпорацій.

Угода ускладнить ухилення від сплати податків шляхом реєстрації прибутку в юрисдикціях sз низьким оподаткуванням для таких компаній, як Google, Amazon та Meta.

Окремі країни тепер мають розробити деталі того, як угода буде реалізована.

Угорщина висловила заперечення проти запровадження глобального мінімального податку в ЄС, заявивши, що може підтримати лише пропозицію, яка не ставить у невигідне становище фірми, які працюють у країні.

Крім того, Будапешт указав на необхідність оцінити ризики для конкурентоспроможності через російсько-українську війну.