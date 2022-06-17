Кабмін призначив двох заступників міністра економіки

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 17 червня, призначив заступниками міністра економіки Тетяну Бережну та Ігоря Фоменка.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Тетяна Бережна – адвокатка, радниця у юридичній компанії "Василь Кісіль і Партнери", спеціалізується на податкових спорах, адміністративному судочинстві.

Ігор Фоменко у 2019-2020 роках працював заступником гендиректора "Укроборонпрому", недовгий час виконував обов’язки його голови. Раніше Фоменко обіймав керівні посади на "Луганському патронному заводі", у холдинговій компанії "АвтоКрАЗ", Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA у Institute of International Business Relations (Німеччина).

Як повідомлялося, Верховна Рада 4 листопада 2021 року призначила першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлію Свириденко, яка до цього обіймала посаду заступника голови Офісу президента.