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Україна приєдналася до Європейського Блокчейн Партнерства у статусі спостерігача

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блокчейн

Україна приєдналася до Європейського Блокчейн Партнерства в статусі спостерігача.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України із посиланням на слова заступника міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков, який став представником України в Європейському Блокчейн Партнерстві.

Як зазначається, інтеграція України до Європейського Блокчейн Партнерства посилить спільну роботу над впровадженням технології блокчейн у державні реєстри та сервіси та сприятиме створенню високоефективного регуляторного середовища, зокрема для ринку віртуальних активів.

Зокрема, впровадження технології блокчейн у державному секторі допоможе:

  • захистити чутливі дані;
  • скоротити витрати на адміністрування;
  • оптимізувати процеси;
  • забезпечити аудит;
  • посилити безпеку та цілісність даних.

"Для України це унікальна можливість вивчити найкращі європейські практики, щоб в майбутньому впровадити технології блокчейн у державні реєстри та сервіси", – зазначили в Мінцифри.

Автор: Галина Ялівець
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