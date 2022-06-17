"Енергоатом" візьме кредит для створення національної мережі електричних зарядних станцій

Держпідприємство НАЕК "Енергоатом" підписало меморандум про партнерство та взаємодію з "Укргазбанком" для створення національної мережі електричних зарядних станцій.

Як повідомляє пресслужба "Енергоатома", меморандум передбачає спільну реалізацію проекту з використанням фінансових можливостей "Укргазбанка" та виробничо-технічного потенціалу "Енергоатома".

"Сьогодні "Енергоатом" має значні резервні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатись також і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити зростаючі потреби вітчизняних автомобільних перевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України. Для "Енергоатома" це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію компанії", – прокоментував президент "Енергоатома" Петро Котін.

В компанії нагадали, що у 2021 році українці придбали 8,5 тисяч електрокарів. Це приблизно на 20% більше, ніж у 2020 році.

Станом на 1 червня 2022 року в Україні зареєстровано 36 602 електроавтомобілі, щомісячний приріст парку електрокарів становить близько 800 автомобілів.