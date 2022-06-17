У південних регіонах України почалися жнива, – Мінагрополітики

У південних регіонах збір нового врожаю озимого ячменю розпочався раніше, ніж торік.

Першими в Україні розпочали жнива аграрії Одещини, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"В Ізмаїльському районі стартував збір озимого ячменю. Перші обкоси на площі 7 тис. га при врожайності 21 ц/га, дали намолот 14,7 тис. тонн зерна нового врожаю", – йдеться у повідомленні.

Загалом в Одеській області планується зібрати озимі зернові на площі 1,06 млн га. Зокрема, 551 тис. га озимої пшениці, 244 тис. га озимого ячменю, 50 тис. га ярого ячменю та 190 тис. га ріпаку.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, урожай зернових культур у 2022 році в Україні становитиме орієнтовно 65 млн тонн, зокрема до 50 млн тонн зернових та 15-15,3 млн тонн олійних культур.

Водночас, за попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю в обсязі 10-15 млн тонн.