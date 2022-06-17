Фонд держмайна перевів договори оренди в електронний формат

Фонд державного майна відновив проведення орендних аукціонів, переводить в електронний формат договори, які не підлягають нотаріальному засвідченню.

Про це повідомив перший заступник голови ФДМ Леонід Антоненко.

"Сьогодні у Фонді держмайна відбулась історична подія. Підписав останній паперовий договір оренди державного майна. Сьогодні ж підписав інструкцію про порядок переводу, з завтрашнього дня, усіх договорів , що не підлягають нотаріальному посвідченню, в електронний формат", – написав Антоненко.

Він додав, що тепер договори будуть приходити на електронну пошту.

"Позавчора відновили орендні аукціони, зупинені ще в лютому після початку війни. За два дні оприлюднили майже сотню нових аукціонів", – зазначив Антоненко.

Як повідомлялося, Фонд державного майна України з 26 квітня поновив роботу Єдиної бази даних звітів про оцінку у відкритому доступі.