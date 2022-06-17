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Новини Енергетика
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газ (7466) видобуток (1582)

Споживання газу в Україні через війну впало вдвічі

Новини БізнесЦензор Енергетика

газ

Споживання природного газу в Україні продовжує стрімко падати – у травні було спожито лише 714 млн кубометрів, що майже вдвічі менше, аніж рік тому.

Про це повідомляє Асоціація постачальників енергоресурсів з посиланням на дані "Оператора ГТС України".

"Безперечно, такий стрімкий розрив — це наслідки війни. Попри те, що у травні кількість підприємств, що зупинили свою роботу скоротилася до 14% (у квітні цей показник становив 17%), загальний рівень завантаженості потужностей надалі залишається на 40% нижчим за довоєнний рівень", – зазначається у повідомленні.

Водночас у травні частині приватних компаній вдалося вивести видобуток на довоєнний рівень. У підсумку видобуток газу зріс на 6% у порівнянні з квітнем – до 1,55 млрд кубометрів. Однак цей показник все ж на 7% менше, порівняно з травнем минулого року.

Порівняно з минулим роком видобуток зріс на 127 млн кубометрів або на 1,5% – до 7,81 млрд кубометрів.

Аналітики Асоціації вказують, що якщо тенденція споживання збережеться, то Україна, вірогідно, зможе задовольнити свої потреби за рахунок власного видобутку.

Споживання газу в Україні через війну впало вдвічі 01

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів.

За даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон. 

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Нагадаємо/, за минулий опалювальний сезон запаси газу в українських сховищах зменшилися з 18,7 млрд кубометрів до близько 9 млрд кубометрів.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+4
может пора хоть что то сделать на будущее...закройте уже наконец эти централизованые котельни...дайте возможность людям самим отапливать свое жилье
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17.06.2022 16:38
+3
Може нарешті час Україні перейти на автономне опалення у 21 ст?! Навіть в Афганістані і то автономне! А в Києві, європейській столиці до сих пір загальне опалення. Мільйони людей покинули свої домівки у містах, а мешканцям кожного місяця приходять платіжки. Що грієте панове? "Нагріваєтеся" на біді українців?
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17.06.2022 22:28
+3
А тепер дружно згадуємо прошлорічний видобуток. Ну ті числа скільки видобували... І розуміємо що?

Що ми тепер можемо експортувати газ. Правда робити зараз це небезпечно.

А тепер згадуємо що де-хто хотів мільярди зелені щоб імпортувати газ... Питання для чого?
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18.06.2022 03:28
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может пора хоть что то сделать на будущее...закройте уже наконец эти централизованые котельни...дайте возможность людям самим отапливать свое жилье
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17.06.2022 16:38 Відповісти
каким образом это сделать в старых многоэтажках 80х-90х годов, если там отопление центральное? В частном доме и в новых квартирах уже у каждого индивидуальное стоит
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17.06.2022 19:01 Відповісти
в старых многоэтажках это сделать можно элементарно, если они газифицированы. При этом расходы на отопление сразу же уменьшаются в 3-4 раза, а если сделано внешнее утепление стен то в 5-6 раз! Резерв экономии денег и тепла огромный, но это гигантский поток бюджетных денег для власти. На николаевщине есть такой городок - Баштанка, а в Херсонской области - Новая Каховка. Так вот, в Н Каховке децентрализация отопления (при том что 70% жилого фонда многоэтажки и хрущевки 80-х годов постройки) была сделана еще в 2004 году за 1 год! За год на индивидуальное отопление (газовые котлы в квартирах) перешли 75% потребителей, остались только бюджетные учреждения, - школы, больницы. За этот шаг на мэра который был инициатором было несколько покушений, пытались и машину взорвать, и стреляли. Так что проблема все в той же коррупции и ни в чем другом
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18.06.2022 09:50 Відповісти
ТЕЦ не только отапливают дома но и вырабатывают электричество которое нечем заменить поскольку только ТЕЦ и ГЕС моут работать в маневровом режиме увеличивая электрогенерацию в пики потребления(утром и вечером) ТЕЦ это фактически ТЕС но у которой халявное отработанное тепло идет на обогрев домлв а не выбрасывается в градирни. Другое дело что эта советская ифраструктура где трубопровод от ТЕЦ до жилых домов скорее всего изношен и конечно потери тепла при транспортировке огромные+потери в самих плохоутепленных советских хрущевках
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18.06.2022 10:51 Відповісти
Как инженер скажу, что старых многоэтажках перевести дом на индивидуально очень тяжело. Во первых нужно обязательно увеличивать диаметр труб, одно дело греть плиту, а друге котел и верхним не хватит. Дальше старые дома нужно обязательно утеплять. Так же будут потери тепла через стены, пол и потолок, если соседи уедут, то хр..ен вы нагреетесь, когда соседские стены будут холодные ну или гриб сядет в итоге, ну и большая часть тепла уйдет к холодным соседям и за это вы заплатите тоже. В новых томах стены между квартиры из газоблока или утеплены, который держит тепло, по сути утеплена каждая квартира, чего в старых домах и близко нет. Дальше по нормам газ выше 10 этажей нельзя в целях безопасности. И дальше, не путайте людей, есть в мире централизованное отопление, только в каждой квартире ставят узлы учета на каждой батарее и всё, централизованное безопаснее, т.к. один сосед забухал и взорвал свою квартиру и потом жилье потеряли 100 семей в панельке, было уже много раз. Если очень густо заселен район, то лучше и дешевле и безопаснее именно централизованное отопление с индивидуальными узлами учета в каждой квартире, как и делают в высоких новостроях, пришли и накрутили сколько вам нужно и просто и удобно и сосед не взорвет. В ЕС так же ставят централизованные котельные и на тех же тепловых насосах и часто для отопления нескольких домов, т.к. газ это уже не дешево и будет еще дороже.
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18.06.2022 21:20 Відповісти
И кстати по поводу Баштанка, то почему не пишете что после не правильного перехода на индивидуальное отопление, то многие дома начали гнить в прямом смысле слова, многие подъезды стали холодные и садится конденсат и грибы, от которых в итоге разлазиться сначала краска, потом отпадает штукатурка и т.д. И это оказалась для многих очень большая проблема, по сути дом начал гнить. Утепление дома не сделали, подъезды оставили промерзать и т.д. Я не топлю за централизованное, это у нас откаты и цены от балды, но если район густо заселен и можно сделать всё по правильному с счетчиками в каждой квартире и утеплить, то большой вопрос что лучше в большом доме на много квартир. Я вообще думаю себе тепловой насос поставить на отопление и дополнительно на крышу солнечных панелей, но пока нужно посчитать выгодно ли это, но в ЕС это уже норма и чем дороже газ - тем тепловые насосы будут в выигрыше.
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18.06.2022 21:29 Відповісти
пля, а подумать, что в многоэтажках электросети и вентиляция не рассчитаны на 200-300 ед 10-20 киловаттной нагрузки. Как и РП, РУ и участковая разводка.
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17.06.2022 19:43 Відповісти
Не тринди, це зроблене, щоби свої мали потоки. У Віталі Клічко он заявили, якщо є бойлєр - це вам не допоможе, все одно треба за гор.воду платити. Навіть, якщо лічильник стоїть, то будете платити, бо на будинок же подається.
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17.06.2022 20:46 Відповісти
газовая разводка по магистралям и в домах не соответчтвует индивидуальному газовому отоплению, я живу в многоэтажному доме на 486 квартир с индивидуальным газовым отоплением, так этот дом запитан по двум 25 сантимитровым газовым трубам
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18.06.2022 17:02 Відповісти
Лапша- невраховані окуповані території,це причина зменьшення використання газу.
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17.06.2022 20:35 Відповісти
Може нарешті час Україні перейти на автономне опалення у 21 ст?! Навіть в Афганістані і то автономне! А в Києві, європейській столиці до сих пір загальне опалення. Мільйони людей покинули свої домівки у містах, а мешканцям кожного місяця приходять платіжки. Що грієте панове? "Нагріваєтеся" на біді українців?
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17.06.2022 22:28 Відповісти
Потрібно уже ліквідувати цю корупційну прогнившу прокладку «нафтогаз», яка лише збирає вершки за рахунок споживачів і нічого не виробляє й не надає.
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18.06.2022 01:48 Відповісти
А тепер дружно згадуємо прошлорічний видобуток. Ну ті числа скільки видобували... І розуміємо що?

Що ми тепер можемо експортувати газ. Правда робити зараз це небезпечно.

А тепер згадуємо що де-хто хотів мільярди зелені щоб імпортувати газ... Питання для чого?
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18.06.2022 03:28 Відповісти
А я вот не переживаю, патаму шо нами руководит найвелычнишый лидор свиту, чи всесвиту, хер его знает, кароч закинчилась эпоха бидности
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18.06.2022 12:28 Відповісти
Па ходу табі в тваїх ****** пєрєжівать нєачьом, ти уже думкай багатий.
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18.06.2022 21:05 Відповісти
 
 