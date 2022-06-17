Кабмін скасував безвізовий режим з Росією з 1 липня (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 17 червня, прийняв рішення про припинення угоди з РФ про безвізовий режим.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення Президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з РФ про безвізовий режим. Росіяни не зможуть потрапити в Україну без отримання візи", – написав Шмигаль.

Він уточнив, що рішення набуває чинності з 1 липня цього року.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук уточнив, що сьогоднішнім рішенням Кабміну припинено дію міжурядової угоди з РФ про безвізові поїздки громадян двох країн, підписаної у 1997 році в Москві.

"На 6-місячний період, протягом якого угода 1997 року продовжуватиме діяти до втрати нею чинності, скасовано можливість для громадян РФ в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз на підставі паспорту громадянина РФ, що посвідчує особу за межами РФ, дипломатичного чи службового паспорту, паспорту (посвідчення особи) моряка; льотного свідоцтва члена екіпажу повітряного судна", – зазначив Мельничук в Telegram.

Він додав, що рішенням уряду також встановлено, що громадяни РФ – жителі прикордонних регіонів РФ мають в’їжджати в Україну та виїжджати з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження візового режиму для громадян РФ.

Наприкінці травня він доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати питання запровадження візового режиму між Україною та РФ у відповідь на петицію про запровадження візового режиму з Росією, яка зібрала понад 25 тис. підписів громадян України.