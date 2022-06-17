Китай налагоджує доставку товарів до Європи в обхід Росії та Білорусі

Перший контейнерний поїзд, відправлений з китайського міста Ченду по Транскаспійському міжнародному транспортному маршруту в Європу, прибув до порту Баку (Азербайджан) 15 червня.

Про це повідомляє APA-Economics, передають Порти України.

Як повідомив секретар Бакинського міжнародного морського торгового порту Ельмар Хабіблі, блок-поїзд перевозить 49 контейнерів.

За його словами, команда порту оперативно розвантажила контейнери, доставлені з казахстанського порту Актау судном Beket Ata, яке експлуатує ADY Container, дочірня компанія Азербайджанської залізниці.

Далі контейнери завантажили на платформи. Подальший маршрут включає грузинський порт Батумі, звідки контейнери будуть відправлені поромом до румунського порту Констанца. З Румунії вантаж вирушить потягом до різних міст Європи.

За оцінками ADY Container, обсяг перевезення вантажів по Транскаспійському маршруту в 2022 році збільшиться не менш ніж втричі порівняно з 2021 роком. Станом на травень компанія отримала замовлення на перевезення 1 тис. поїздів.

За даними ADY Container, у січні-квітні обсяг перевезення вантажів по Транскаспійському маршруту збільшився проти аналогічного періоду минулого року на 30% – до близько 9 тис. TEU.