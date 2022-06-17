Російські компанії зіткнулися з дефіцитом сировини для виробництва косметики

Російські виробники косметики повідомляють про проблеми через нестачу імпортної сировини для виробництва косметики та готової продукції.

Про це пише російське РБК з посиланням на учасників ринку.

На постачання вплинуло подорожчання логістики втричі, а також складнощі з оплатою іноземних товарів.

Російський парфумерно-косметичний ринок входить до десятки найбільших у світі за оборотом, і велику його частку займали іноземні бренди – близько 60%, а з урахуванням локалізованого у Росії виробництва – 80%. Частина міжнародних компаній вже припинила роботу в Росії.

Водночас російська парфумерно-косметична галузь в умовах санкцій стикається з нестачею компонентів та сировини. Виробники косметики використовують понад 5000 різних компонентів, і низка з них неможливо повністю замінити та виробляти в Росії, пояснили в Російській парфумерно-косметичній асоціації.

Зокрема, найскладніше замінити активні речовини у доглядовій косметиці, які потребують складних наукових розробок, та сировину для декоративної косметики, зокрема масу, що наливається у тюбик туші.

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Крім того, у Росії практично не виробляються композиції для парфумерії, вказує засновник компанії Faberlic Олексій Нечаєв. Для виробництва хорошої помади або пудри, за його словами, потрібні кілька сотень інгредієнтів, топові з яких завозилися переважно з Італії.

Залежність великих російських косметичних компаній від європейської сировини визнає гендиректор Mixit Андрій Крішчнєв, який завозив із європейських країн понад 50% компонентів. За його словами, асортимент товарів парфумерно-косметичного ринку з кінця лютого скоротився на 25%.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну інвестиції у російське виробництво та роботу своїх магазинів у Росії призупинив французький виробник L'Oreal (бренди Vichy, Garnier, Lancome, Maybelline New York), а після виходу з країни транснаціональних компаній призупинила роботу мережа Sephora.