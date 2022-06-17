"Укрзалізниця" відремонтувала вагон-купе та п'ять універсальних вагонів, пристосованих до євроколії

"Укрзалізниця" продовжує процес капітальних та планових ремонтів рухомого складу, незважаючи на активну фазу війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нещодавно "Укрзалізниця" завершила капітально-відновлювальний ремонт чергового купейного пасажирського вагона.

"Тепер у ньому встановлено сучасну систему кондиціонування, вакуумні туалети, оновлено інтер’єр, встановлено світлодіодне освітлення, систему відеоспостереження, холодильник, мікрохвильову піч, інформаційні табло та інше. У планах – завершити капремонт ще двох таких вагонів протягом місяця", – йдеться у повідомленні.

Крім того, планові ремонти на потужностях "Укрзалізниці" пройшли 5 РІЦ-вагонів – універсальних вагонів, призначених для руху як широкою (1520 мм), так і вузькою (1435 мм), стандартною для країн Європи колією.

У компанії додали, що наразі ремонтуються ще 4 такі вагони, вони будуть готові стати до роботи найближчим часом. "На наших рейсах вони використовуються насамперед на маршрутах до/з Варшави, Будапешта та Відня", – уточнили в "Укрзалізниці".