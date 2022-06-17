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"Укрзалізниця" відремонтувала вагон-купе та п'ять універсальних вагонів, пристосованих до євроколії

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укрзалізниця

"Укрзалізниця" продовжує процес капітальних та планових ремонтів рухомого складу, незважаючи на активну фазу війни в Україні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нещодавно "Укрзалізниця" завершила капітально-відновлювальний ремонт чергового купейного пасажирського вагона.

"Тепер у ньому встановлено сучасну систему кондиціонування, вакуумні туалети, оновлено інтер’єр, встановлено світлодіодне освітлення, систему відеоспостереження, холодильник, мікрохвильову піч, інформаційні табло та інше. У планах – завершити капремонт ще двох таких вагонів протягом місяця", – йдеться у повідомленні.

Крім того, планові ремонти на потужностях "Укрзалізниці" пройшли 5 РІЦ-вагонів – універсальних вагонів, призначених для руху як широкою (1520 мм), так і вузькою (1435 мм), стандартною для країн Європи колією.

У компанії додали, що наразі ремонтуються ще 4 такі вагони, вони будуть готові стати до роботи найближчим часом. "На наших рейсах вони використовуються насамперед на маршрутах до/з Варшави, Будапешта та Відня", – уточнили в "Укрзалізниці".

Автор: Юлiя Недашківська
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Це, мабудь, має бути якась супер-позитивна новина. Але для компанії з багатомільярдним бюджетом це має бути соромом, бо ці об'єми просто смішні якщо подивитися на технічний стан вагонного парку УЗ та дійсні можливості компанії.
А щодо якості пасажиських перевезень УЗ, то вона не витримує жодної критики. Це жалюгідний стан вагонів, брудні вагони які місяцями не миються і багато-багато іншого.
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19.06.2022 10:43 Відповісти
 
 