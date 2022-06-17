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Новини Нерухомість
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Газпром (2406) Міллер (59) нерухомість (460)

Очільник "Газпрому" Міллєр записав нерухомості на $1 млрд на екс-розвідника з паспортом України і його племінника з Житомира

Новини БізнесЦензор Нерухомість

миллер

На ексрозвідника російських спецслужб Сергія Трегуба, який має український паспорт, і його племінника з Житомира Вадима Трегуба записана нерухомість очільника "Газпрому" Олексія Міллера загальною вартістю в $1 млрд.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проєкт" і команди Олексія Навального про бізнес-імперію, повʼязану з Міллером, передає Forbes.

Згідно з розслідуванням, загальна вартість нерухомості, яка записана на Трегуба і його племінника, оцінюється в $1 млрд. З урахуванням акцій та часток у компаніях, що знаходяться в їхніх руках, вони володіють і управляють активами на $3 млрд.

Вадим Трегуб – випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки, де багато років працював батько. Проживає на Кіпрі та в Дубаї. Володіє 20% у ТОВ "Рекреаційні системи", що будує в республіці Алтай екоготелі "Идип" та "Катунь". Директор та бенефіціар кіпрської компанії Redensy managment, якій належить палац "Міллергоф" у Московській області. Вартість будинку – $240 млн. Також йому належать дві квартири в районі Арбат у Москві.

"Напевно, не треба доводити, що цей юнак із Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – ідеться в розслідуванні.

Трегубу та його племіннику також належать акції компанії "Стройгазконсалтинг", раніше одного з основних підрядників "Газпрому", і 26% акцій "Газстройпрому", нинішнього підрядника "Газпрому".

За інформацією журналістів, Сергій Трегуб має громадянство Росії та України. Український паспорт він отримав у 2011 році в Криму з реєстрацією місця проживання в місті Прилуки Чернігівської області. Він працював у російській розвідці, був військовим аташе в сирійському Дамаску. У середині 2000-х років Трегуб перейшов на роботу в російську нафтову компанію ЮКОС після того, як компанію відібрали у засновників.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+25
Спокуха. Если супруге Баканова разрешено быть откуда-то из Сокольников или Мытищ, то почему бы племяннику Миллера нельзя оказаться родом из Житомира.
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17.06.2022 15:28
+17
Самый сок 2

Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде.
Об этом сообщил соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер.
"В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он. Интересно, сколько получила коломойская Арахнофобия с зелеными слугами за адвокатуру путинской ходячей кубышки?
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17.06.2022 15:49
+16
Сина Вадима терміново внести в списки Арахамії на отримання громадянства,
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17.06.2022 15:29
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СБУ!!?????((((((
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17.06.2022 15:14 Відповісти
Ауу, СБУ !!
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17.06.2022 18:46 Відповісти
Спокуха. Если супруге Баканова разрешено быть откуда-то из Сокольников или Мытищ, то почему бы племяннику Миллера нельзя оказаться родом из Житомира.
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17.06.2022 15:28 Відповісти
Сина Вадима терміново внести в списки Арахамії на отримання громадянства,
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17.06.2022 15:29 Відповісти
Самый сок 2

Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде.
Об этом сообщил соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер.
"В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он. Интересно, сколько получила коломойская Арахнофобия с зелеными слугами за адвокатуру путинской ходячей кубышки?
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17.06.2022 15:49 Відповісти
Моисей Абрамович перевел по морю аки по суху 400 000 украинцев из египетского московского плена
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17.06.2022 23:54 Відповісти
Ох ты как интересно. Какие люди!... Надеюсь Украина не про-срет возможность конфисковать все по-максимуму.
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17.06.2022 15:30 Відповісти
Ви бачили де вони нерухомість купують ??Це не Україна,це Дубаї ,а ОАЕ не ввели санкцій проти росії тому багато російських держиморд сховали там свої мільярдні статки.
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17.06.2022 15:38 Відповісти
Там ещё Кипр, а это ЕС.
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17.06.2022 16:55 Відповісти
україна про-срет, а от дехто типу дєрьмаків заробить. навіть не сумнівайтеся.
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17.06.2022 16:34 Відповісти
Не турбуйся. 100% просре.
Хоча дехто щось з цього і отримає. Але ми про це не взнаємо.
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17.06.2022 17:02 Відповісти
тепер і трєгубови під санкціями)))
питання:чому запроданці до цього часу мають українське громадянство???
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17.06.2022 15:59 Відповісти
Взагалі то дуже багато запроданців мають українське громадянство. Навіть такі через яких кацапи за кілька днів окупували більшість півдня.
І нічого. Керують державою.
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17.06.2022 17:00 Відповісти
Після подій 2014 р. з України виїхало 30 тис. чиновників високого рангу. Продовжувати ??
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17.06.2022 18:49 Відповісти
С "громадянством" Украины у Вас получается коллизия, тот кацап который после развала СССР получил паспорт Украины, может иметь хоть 10 "громадянств", это пример который вы привели.
Да и Украинцы имеют несколько гражданств, Польша, Израиль, Россия и т.д эти страны не запрещают двойное гражданство. Но для Украинцев Польши, Канады, России, Казахстана, запрещено получить гражданство Украины, так как они имеют к примеру гражданство Казахстана, и там получает все социальные выплаты и т.д. Сначала разберитесь со своим законом и своими гражданами Украины, которые имеют несколько паспортов. К примеру Коломойский, ваши политики и т.д.
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18.06.2022 12:55 Відповісти
відповідь: тому що запроданці їх "кришують".
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18.06.2022 00:42 Відповісти
Ось так і стають мільярдерами. Треба поповнити список Форбс у розділі найбагатших українців. А взагалі то треба оголосити цих двох везунчиків у міжнародний розшук та витрусити з них все зароблене нелюдською працею у бюджет країни. Сподіваюсь, араХамія не буде стверджувати у суді що ці два поци спасали тисячі українців.
Хоча, хто його знає. Вочевидь, все залежить від гонорару.
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17.06.2022 16:57 Відповісти
Тобто Міллєр став у чергу до ZЕленого ОП за українським громадянством, щоб зберегти свої статки, хоча перед ним вже юрбиться кодло з "невзорових", "фрідманів" та "вексельбергів"?? Отакої! Схоже родина д'Єрьмаків та Zелений скоморох перейшли від гендлювання держпосадами в Україні у 2020 р. до гендлювання українським громадянством для путінських спільників під час кривавої війни у 2022 р. Даа, нелегка задачка для ZEленого шапіто - треба не тільки "ліццо ху..ла сахраніть", а і його статки теж ...
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17.06.2022 21:14 Відповісти
их надо просто отстреливать
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18.06.2022 01:01 Відповісти
Пацюки тікають з "Путаніка"! Казав мені грузин знайомий ще з того року до Грузії почалося "паломництво" кацапні Пруть як скажені! Але надовго не затримуються Пересиджують налагоджують контакти і тікають на південь Частіш всього - до Туреччини! Так і хочеться згадать пісню з "Корони РОсійської імперії" яку Гурченко співає:
"Увозил меня полковник за кордон,
Был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!

Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!

Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!

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18.06.2022 09:49 Відповісти
 
 