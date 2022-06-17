Очільник "Газпрому" Міллєр записав нерухомості на $1 млрд на екс-розвідника з паспортом України і його племінника з Житомира

На ексрозвідника російських спецслужб Сергія Трегуба, який має український паспорт, і його племінника з Житомира Вадима Трегуба записана нерухомість очільника "Газпрому" Олексія Міллера загальною вартістю в $1 млрд.

Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проєкт" і команди Олексія Навального про бізнес-імперію, повʼязану з Міллером, передає Forbes.

Згідно з розслідуванням, загальна вартість нерухомості, яка записана на Трегуба і його племінника, оцінюється в $1 млрд. З урахуванням акцій та часток у компаніях, що знаходяться в їхніх руках, вони володіють і управляють активами на $3 млрд.

Вадим Трегуб – випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки, де багато років працював батько. Проживає на Кіпрі та в Дубаї. Володіє 20% у ТОВ "Рекреаційні системи", що будує в республіці Алтай екоготелі "Идип" та "Катунь". Директор та бенефіціар кіпрської компанії Redensy managment, якій належить палац "Міллергоф" у Московській області. Вартість будинку – $240 млн. Також йому належать дві квартири в районі Арбат у Москві.

"Напевно, не треба доводити, що цей юнак із Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – ідеться в розслідуванні.

Трегубу та його племіннику також належать акції компанії "Стройгазконсалтинг", раніше одного з основних підрядників "Газпрому", і 26% акцій "Газстройпрому", нинішнього підрядника "Газпрому".

За інформацією журналістів, Сергій Трегуб має громадянство Росії та України. Український паспорт він отримав у 2011 році в Криму з реєстрацією місця проживання в місті Прилуки Чернігівської області. Він працював у російській розвідці, був військовим аташе в сирійському Дамаску. У середині 2000-х років Трегуб перейшов на роботу в російську нафтову компанію ЮКОС після того, як компанію відібрали у засновників.