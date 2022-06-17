Очільник "Газпрому" Міллєр записав нерухомості на $1 млрд на екс-розвідника з паспортом України і його племінника з Житомира
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На ексрозвідника російських спецслужб Сергія Трегуба, який має український паспорт, і його племінника з Житомира Вадима Трегуба записана нерухомість очільника "Газпрому" Олексія Міллера загальною вартістю в $1 млрд.
Про це йдеться в розслідуванні російського видання "Проєкт" і команди Олексія Навального про бізнес-імперію, повʼязану з Міллером, передає Forbes.
Згідно з розслідуванням, загальна вартість нерухомості, яка записана на Трегуба і його племінника, оцінюється в $1 млрд. З урахуванням акцій та часток у компаніях, що знаходяться в їхніх руках, вони володіють і управляють активами на $3 млрд.
Вадим Трегуб – випускник Житомирського військового інституту радіоелектроніки, де багато років працював батько. Проживає на Кіпрі та в Дубаї. Володіє 20% у ТОВ "Рекреаційні системи", що будує в республіці Алтай екоготелі "Идип" та "Катунь". Директор та бенефіціар кіпрської компанії Redensy managment, якій належить палац "Міллергоф" у Московській області. Вартість будинку – $240 млн. Також йому належать дві квартири в районі Арбат у Москві.
"Напевно, не треба доводити, що цей юнак із Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – ідеться в розслідуванні.
Трегубу та його племіннику також належать акції компанії "Стройгазконсалтинг", раніше одного з основних підрядників "Газпрому", і 26% акцій "Газстройпрому", нинішнього підрядника "Газпрому".
За інформацією журналістів, Сергій Трегуб має громадянство Росії та України. Український паспорт він отримав у 2011 році в Криму з реєстрацією місця проживання в місті Прилуки Чернігівської області. Він працював у російській розвідці, був військовим аташе в сирійському Дамаску. У середині 2000-х років Трегуб перейшов на роботу в російську нафтову компанію ЮКОС після того, як компанію відібрали у засновників.
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Президент Тель-Авивского университета получил 50 миллионов долларов за письмо в поддержку Абрамовича, которого "Слуга народа" Арахамия защищает в суде.
Об этом сообщил соучредитель и гендиректор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, американский финансист Билл Браудер.
"В оправдание своей подписи в письмо в поддержку Романа Абрамовича президент Тель-Авивского университета сказал: "Когда кто-то предлагает вам 50 миллионов долларов, вы подписываете их письмо", - отметил он. Интересно, сколько получила коломойская Арахнофобия с зелеными слугами за адвокатуру путинской ходячей кубышки?
египетскогомосковского плена
Хоча дехто щось з цього і отримає. Але ми про це не взнаємо.
питання:чому запроданці до цього часу мають українське громадянство???
І нічого. Керують державою.
Да и Украинцы имеют несколько гражданств, Польша, Израиль, Россия и т.д эти страны не запрещают двойное гражданство. Но для Украинцев Польши, Канады, России, Казахстана, запрещено получить гражданство Украины, так как они имеют к примеру гражданство Казахстана, и там получает все социальные выплаты и т.д. Сначала разберитесь со своим законом и своими гражданами Украины, которые имеют несколько паспортов. К примеру Коломойский, ваши политики и т.д.
Хоча, хто його знає. Вочевидь, все залежить від гонорару.
"Увозил меня полковник за кордон,
Был он бледен, как покойник, миль пардон.
Говорил он всю дорогу о Руси,
Живы мы и слава богу, гран мерси.
Извините, мсье полковник, чем стареть,
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он ответил "Что я, рыжий?
Не хочу!
Между прочим, сам Керенский за кордон
Перебрался в платье женском, миль пардон.
Сбросив женскую одежду и корсет
Мне высказывал надежды тет-а-тет.
Извините, мсье Керенский, чем стареть
Может лучше за Россию умереть?
Ради чести и престижа, не шучу.
Он смеется "Что я, рыжий?
Не хочу!
Мы решили перебраться за кордон,
Чтобы жизнью наслаждаться, миль пардон.
Чтобы с ветреной кокеткой пить вино,
А с блондинкой иль с брюнеткой - все равно.
Сет трабь ен, ведь лучше, чем стареть,
У красавицы в объятьях умереть.
Надо к счастью быть поближе и любви,
Не в России, так в Париже,
Се ля ви!