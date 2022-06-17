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Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ, – Зеленський

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Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ, відповідне рішення має ухвалити Кабінет міністрів уже сьогодні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Він зазначив, що в межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував уряду опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України.

"І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову "Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією", – наголосив глава держави. 

За словами Зеленського, згідно із запланованим рішенням уряду, уже з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

Автор: Юлiя Недашківська
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