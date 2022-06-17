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Новини Енергетика
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Економіка Росії втратила через війну щонайменше 10 років, – голова російського "Сбєрбанку"

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греф

Санкції можуть не дозволити російській економіці повернутися до показників 2021 року протягом десятиліття, якщо не вживати жодних заходів.

Про це заявив голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф, повідомляє "Forbes РФ".

"Якщо нічого не робити в поточній ситуації, то повернення російської економіки на рівень 2021 може зайняти приблизно десять років", – сказав банкір.

За оцінкою Грефа, на країни, які запровадили санкції проти Росії, припадає 56% російського експорту та 51% імпорту.

"Це загроза для 15% ВВП країни", – наголосив він.

Водночас голова "Сбєрбанку" вважає що російська економіка на тлі санкцій "продемонструвала зовсім несподівану гнучкість".

В результаті, за його словами, "перший ефект від санкцій значно м'якший, ніж очікували всі експерти з обох боків океану".

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+6
ви спочатку років 20 будете працювати на відбудову України
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17.06.2022 15:35
+4
Дайте їм ще! Кажуть, що жуйня. Більше їм жуйні!
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17.06.2022 15:26
+4
Гнучкість ?
Тоді посилюємо санкції
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17.06.2022 16:01
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Дайте їм ще! Кажуть, що жуйня. Більше їм жуйні!
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17.06.2022 15:26 Відповісти
ви спочатку років 20 будете працювати на відбудову України
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17.06.2022 15:35 Відповісти
Коли Вчитати , що росіяни Брешуть , - То діла за поребриком досить Кепські і жити до роспаду осталось не багато Часу, а якщо вони зроблять якісь заходи , то може і Раніше.
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17.06.2022 15:48 Відповісти
Гнучкість ?
Тоді посилюємо санкції
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17.06.2022 16:01 Відповісти
мрази
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17.06.2022 17:13 Відповісти
цей чел,в вузьких колах відомий як Гера, трохи несправедливий в рузге все прекрасно, всі гнучкі як молоді лозини. Озвався тільки тоді, коли банк його відключили від свіфту. Як там у приказці фірма веников не вяжет, фирма делает гроби. Після нового року всі араби, як узагальнюче їх назвав Коняра (дебіли б...ь) наввипередки будуть ганяти газ до Європи, монополька царя орків луснула. Араби розправили плечі. Так само із нафтою в Європу. А танки,вертолети,самолети за що будувати. А ? І шо ? Ех валенки,валенки.....
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17.06.2022 18:00 Відповісти
Ну ... Набіуліна казала, що "структурні зміни" у економіці рф почнуться 25 травня. Поки що ніт.
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17.06.2022 18:42 Відповісти
путен в курсе? доложив? чи вже в бункер не пускають
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17.06.2022 19:15 Відповісти
 
 