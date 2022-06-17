Економіка Росії втратила через війну щонайменше 10 років, – голова російського "Сбєрбанку"

Санкції можуть не дозволити російській економіці повернутися до показників 2021 року протягом десятиліття, якщо не вживати жодних заходів.

Про це заявив голова російського "Сбєрбанку" Герман Греф, повідомляє "Forbes РФ".

"Якщо нічого не робити в поточній ситуації, то повернення російської економіки на рівень 2021 може зайняти приблизно десять років", – сказав банкір.

За оцінкою Грефа, на країни, які запровадили санкції проти Росії, припадає 56% російського експорту та 51% імпорту.

"Це загроза для 15% ВВП країни", – наголосив він.

Водночас голова "Сбєрбанку" вважає що російська економіка на тлі санкцій "продемонструвала зовсім несподівану гнучкість".

В результаті, за його словами, "перший ефект від санкцій значно м'якший, ніж очікували всі експерти з обох боків океану".