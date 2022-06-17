Росія відмовилась від запровадження цифрових паспортів через нестачу чіпів, – Forbes
Новини БізнесЦензор Технології Влада IT
Мінцифри РФ "відклало питання" видачі цифрових паспортів на невизначений термін.
Цю інформацію підтвердив голова міністерства Максут Шадаєв, пише російський Forbes.
"Ми поки що відклали це питання у зв'язку з тим, що зараз є більш серйозні нагальні проблеми", – сказав міністр.
За даними джерел видання, проект електронного паспорта в Росії відкладено на невизначений термін з двох причин. По перше, вартість цифрового паспорта становила б 1000 рублів, і після початку війни з Україною та ізоляції РФ російські чиновники вважають, що попиту на такі паспорти не буде через кризу.
Другою причиною став дефіцит компонентів для виробництва цифрових документів – пластику та чіпів.
"У Росії не вистачає чіпів навіть для випуску банківських карток", – уточнив один із співрозмовників.
Запровадження цифрових паспортів планувалося розпочати у 2023 році у трьох регіонах Росії: Москві, Московській області та Татарстані. МВС РФ попереджало, що при видачі електронного паспорта паперовий паспорт буде анульовано. Як показало опитування SuperJob, лише 14% росіян були готові відмовитися від паперового паспорта та інших документів та перейти на їхні електронні аналоги.
Будь ласка, зачекайте...