Росія відмовилась від запровадження цифрових паспортів через нестачу чіпів, – Forbes

Мінцифри РФ "відклало питання" видачі цифрових паспортів на невизначений термін.

Цю інформацію підтвердив голова міністерства Максут Шадаєв, пише російський Forbes.

"Ми поки що відклали це питання у зв'язку з тим, що зараз є більш серйозні нагальні проблеми", – сказав міністр.

За даними джерел видання, проект електронного паспорта в Росії відкладено на невизначений термін з двох причин. По перше, вартість цифрового паспорта становила б 1000 рублів, і після початку війни з Україною та ізоляції РФ російські чиновники вважають, що попиту на такі паспорти не буде через кризу.

Другою причиною став дефіцит компонентів для виробництва цифрових документів – пластику та чіпів.

"У Росії не вистачає чіпів навіть для випуску банківських карток", – уточнив один із співрозмовників.

Запровадження цифрових паспортів планувалося розпочати у 2023 році у трьох регіонах Росії: Москві, Московській області та Татарстані. МВС РФ попереджало, що при видачі електронного паспорта паперовий паспорт буде анульовано. Як показало опитування SuperJob, лише 14% росіян були готові відмовитися від паперового паспорта та інших документів та перейти на їхні електронні аналоги.