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Єврокомісія надала план дій для України для початку переговорів про вступ до ЄС, – Єрмак

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евросоюз

Європейська комісія надала план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

"Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС", – зазначив він.

Він, зокрема передбачає:

  • ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;
  • завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
  • забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF);
  • ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;
  • початок роботи "антиолігархічного" закону;
  • приведення законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством;
  • завершення реформи законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розроблення механізмів її впровадження.

"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС", – підсумував Єрмак.

Як повідомлялося, Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз.

Автор: Юлiя Недашківська
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