Єврокомісія офіційно запропонувала надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу

Європейська комісія офіційно рекомендувала надати Україні статус кандидата на вступ в Європейський союз.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Брюсселі.

"Ми рекомендуємо надати Україні статус кандидата, розуміючи, що країна проведе низку важливих реформ. Україна чітко продемонструвала прагнення жити за європейськими цінностями та стандартами. І встала перед війною, на шлях до ЄС", – цитує її пресслужба у Twitter.

За її словами, Україна вже впроваджено близько 70% правил, норм і стандартів ЄС.



"Але ще належить зробити важливу роботу щодо верховенства права, олігархів, боротьби з корупцією та основних прав. Тому прогрес повністю залежить від України", – додала фон дер Ляєн.

Крім того, Єврокомісія також рекомендує надати статус кандидата Молдові, "розуміючи, що країна буде проводити реформи".



"Молдова перебуває на справжньому прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. Попереду ще довгий шлях. Але ми віримо, що він має потенціал, щоб відповідати критеріям", – підкреслила президентка ЄК.

Водночас наразі Єврокомісія не надала рекомендації надати статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії.

"Грузія повинна політично об’єднатися, щоб скласти чіткий шлях до структурних реформ і ЄС. Тому ми рекомендуємо надати Грузії європейську перспективу, але повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата", – додала фон дер Ляєн.

Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів. Сама процедура членства – це процес, який включає складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати більше десяти років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і процес подачі заявки тривав 10 років, перш ніж він був офіційно прийнятий у 2013 році.

Напередодні, під час візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії оголосили про підтрику ідеї надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.