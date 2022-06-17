Війна РФ може позбавити світ трьох урожаїв української пшениці, – Мінагрополітики

Російська війна може позбавити світ трьох українських врожаїв пшениці, що призведе до її глобального дефіциту, а отже, зростання цін до рекордного рівня.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський для Reuters.

"Зараз ми говоримо про три врожаї пшениці одночасно: ми не можемо вивезти торішній урожай, ми не можемо зібрати і вивезти поточний, і, очевидно, аграрії не дуже захочуть сіяти наступний", – зазначив він.

Міністр додав, що в Україні традиційно вирощують озиму пшеницю, яку аграрії починають сіяти з кінця літа, але цього року виробники ще думають, чи будуть сіятися з огляду на ускладнений експорт. В Україні до кінця року буде накопичено величезні надлишки, які можуть становити від 55 до 60 тонн тонн зернових та олійних разом, які наразі просто ніде зберігати.

Тому падіння площі озимої пшениці під урожай 2023 року на підконтрольній Україні території може становити значний відсоток.

Загалом Україна посіяла 6,5 млн га озимої пшениці під урожай 2022 року, але лише 5 млн га змогли обмолотити фермери на підконтрольній уряду території.

"Таким чином, із решти 1,5 млн га на окупованій території залишається щонайменше 5 млн тонн пшениці, яку неможливо зібрати", – сказав міністр. Проте навіть без цього дефіциту запаси пшениці в Україні цьогоріч можуть досягти 23 млн тонн при внутрішньому споживанні на рівні 5 млн.

Очільник Мінагрополітики також зазначив, що соняшник і ріпак користуються великим попитом у Європі – ці дві культури можуть витіснити пшеницю і кукурудзу.

"Усе це дуже погано для решти світу. Вони думають, що через декілька місяців буде новий урожай, а війна десь далеко, чи, може, сторони помиряться, а може, щось інше зміниться. Але що буде, коли вони прийдуть купувати зерно в липні-серпні, а їм відмовлять, або ціна сягатиме $600 за тонну?", – констатував Сольський.

Так, війна вже зумовила зростання ф’ючерсів на пшеницю в США та Європі до рекордно високих показників цього року. Збільшилися і фізичні ціни: Єгипет, один із найбільших імпортерів у світі, заплатив $480 за тонну, включаючи доставку пшениці на останньому тендері, що на 41% більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.