Франція перестала отримувати російський газ з Німеччини

Французький оператор газотранспортної мережі GRTgaz оголосив, що з 15 червня припинив отримувати російський газ трубопроводом через "переривання фізичного потоку між Францією та Німеччиною".

Про це повідомляє BFMTV.

Зазначається, що переважна більшість імпортованого газу зазвичай надходила до Франції трубопроводом через єдину точку сполучення з Німеччиною. За даними компанії, з початку року потоки скоротилися на 60% і точка підключення працювала на 10% своєї пропускної спроможності. Упродовж останніх двох днів фізичний потік між Францією та Німеччиною впав до нуля.

У компанії не називають точної причини припинення поставок газу, водночас це може бути пов'язано з тим, що днями "Газпром" значно скоротив постачання до країн Європи, зокрема до Німеччини газопроводом "Північний потік".

Водночас, як заявили у компанії, потік у точці з'єднання між Францією та Іспанією збільшився

"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів, тоді як заповнення сховищ напередодні зими продовжується", – наголосили в GRTgaz.

Раніше влада Канади заявила, що веде переговори з Німеччиною щодо вирішення проблеми з турбіною Siemens Energy для російського газопроводу "Північний потік", який був відправлений до Канади на технічне обслуговування.

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік".