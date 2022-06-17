Російський "Тінькофф-банк" ввів мінімальну комісію у розмірі $200 за SWIFT-перекази

Російський "Тінькофф-банк" з 16 червня запровадив комісію на вхідні SWIFT-перекази в доларах, євро та фунтах у розмірі 3% від суми переказу.

Водночас розмір комісії становитиме не менше 200 умовних одиниць і не більше суми переказу, зазначають у пресслужбі банку.

Також "Тінькофф-банк" підвищив мінімальну суму SWIFT-переказу до $20 тис.

"Це вимушений захід, пов'язаний з обмеженнями іноземних банків і, як наслідок, зниженням обсягу оброблюваних ними платежів клієнтів російських банків", – йдеться в заяві банку.

Як повідомлялося, Євросоюз у рамках санкцій відключив від SWIFT сім російських банків, у тому числі ВТБ, Банк "Росія", "Открытие" та "Сбєрбанк". Тінькофф-банк до списку не увійшов, проте раніше у банку заявляли, що терміни очікування переказів у нього було збільшено. Через це банк відмовився від переказів у євро.