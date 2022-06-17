На хімзаводі "Азот" майже не залишилося вцілілих корпусів, – очільник ОВА

На сєвєродонецькому заводі "Азот", що на Луганщині, внаслідок ворожих обстрілів майже не залишилось вцілілих адміністративних будівель.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю і прохідної "Азоту". Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів", – зазначив він.

Глава області додав, що за минулу добу російські військові застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

Також були завдані ворожі авіаударі по Лоскутівці та Устинівці. Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають.

Водночас, за словами Гайдая, українські військові відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов.

Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.