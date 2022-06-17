БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1364 відвідувача онлайн
Новини Промисловість
315 0
війна (840) Луганщина (196) Сєверодонецьк (30) Азот (48) Гайдай_ЛОГА (15)

На хімзаводі "Азот" майже не залишилося вцілілих корпусів, – очільник ОВА

Новини БізнесЦензор Промисловість

азот

На сєвєродонецькому заводі "Азот", що на Луганщині, внаслідок ворожих обстрілів майже не залишилось вцілілих адміністративних будівель.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"Росіяни продовжують нищити інфраструктуру регіону. Так, зафіксований обстріл споруд Сєвєродонецького заводу хімічного нестандартизованого обладнання, пошкоджено будівлю і прохідної "Азоту". Загалом на території хімічного гіганту майже не залишилось вцілілих адміністративних корпусів", – зазначив він.

Глава області додав, що за минулу добу російські військові застосовували артилерію та реактивні системи залпового вогню в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

Також були завдані ворожі авіаударі по Лоскутівці та Устинівці. Бойові дії в Сєвєродонецьку тривають.

Водночас, за словами Гайдая, українські військові відбили ворожий штурм у напрямку населеного пункту Золоте – ворог відійшов.

Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 