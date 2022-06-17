Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС, – Bloomberg
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Європейська комісія планує рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до Євросоюзу.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
За словами людей, знайомих з цим питанням, виконавчий орган ЄС має оприлюднити свій висновок у п’ятницю та висуне умови, які країни мають виконати в майбутньому щодо верховенства права, правосуддя та боротьби з корупцією.
Очікується, що комісія також рекомендує надати Грузії статус кандидата, якщо вона виконає певні умови. За даними співрозмовників видання, шлях Грузії до цього може бути важким.
Зазначається, що відповідне рішення було б значущим для трьох країн, зокрема для України, оскільки вона шукає моральної підтримки у відсічі російської агресії.
Остаточне рішення про надання статусу мають затвердити всі 27 держав-членів. Сама процедура членства – це процес, який включає складний набір кроків та умов, які зазвичай можуть тривати більше десяти років. Хорватія була останньою країною, яка приєдналася до блоку, і процес подачі заявки тривав 10 років, перш ніж він був офіційно прийнятий у 2013 році.
Напередодні, під час візиту до Києва лідери Франції, Німеччини, Італії та Румунії оголосили про підтримку ідеї надання Україні статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.
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