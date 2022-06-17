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Канада та Німеччина ведуть переговори про повернення турбін Siemens для "Північного потоку"

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потік,північний

Влада Канади заявила, що веде переговори з Німеччиною щодо вирішення проблеми з турбіною Siemens Energy для російського газопроводу "Північний потік", який був відправлений до Канади на технічне обслуговування.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії раніше заявили, що потужність газопроводу "Північний потік" "Газпрому" для постачання газу до Європи частково обмежена, оскільки санкції проти Росії унеможливлюють повернення німецької турбіни для газогону з Канади.

"Уряд Канади веде активні дискусії з Німеччиною щодо турбін, про які йдеться, і ми працюємо над ухваленням резолюції", – йдеться в заяві речника міністра природних ресурсів Канади.

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". Таким чином "Газпром" відмовився перенаправити ці обсяги газу через Україну, хоча потужність української ГТС дозволяє повністю замістити транспортування газу через "Північний потік".

Автор: Юлiя Недашківська
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