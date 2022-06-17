ФБР почала розслідування через виявлені у російській військовій техніці американські чіпи

Агенти ФБР і Департаменту торгівлі США почали розслідування того, як вироблені американськими компаніями комп’ютерні чіпи опинилися в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та кораблях, виявлених в Україні.

За даними джерел видання The Washington Post, в рамках розслідування агенти відвідують американські технологічні компанії, щоб з’ясувати, як вироблені ними чіпи та компоненти могли опинитися в Росії.

За словами представника Міністерства торгівлі США, наразі мета розслідування – відстежити, яким чином американські комплектуючі опинилися у російській зброї.

"Те, що вироблений компанією чіп знайдений у (російській, – ред.) зброї, не означає, що ми почали розслідування щодо цієї компанії… Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему", – уточнив чиновник.

Адвокат, який представляє одну з технологічних компаній, якої торкнулося розслідування, додав, що федеральні агенти цікавляться, чи продавали компанії свою продукцію певному переліку покупців, включаючи посередників.

Наразі остаточно невідомо, про яку саме технологічну продукцію йдеться. Але слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, знайденій в Україні. Багато з цих компонентів, схоже, були виготовлені багато років тому, до того, як США посилили експортні обмеження після окупації Росією Криму. Але принаймні частина з них була виготовлені не раніше 2020 року, за даними Conflict Armament Research (CAR).

Минулого місяця CAR направила слідчих в Україну для перевірки російського озброєння та комунікаційного обладнання та повідомила про виявлення в них компонентів від 70 компаній, що базуються в США та Європі. В тому числі йдеться про військові радіостанції, системах протиповітряної оборони та крилаті ракети.

CAR наразі відмовляється називати західні компанії, обладнання яких виявили у російській зброї. Однак згідно зі звітом Royal United Services Institute, лише російське обладнання для встановлення радіоперешкод містило комп’ютерні чіпи від десятка американських компаній, включаючи Intel, Analog Devices, Texas Instruments і Onsemi, а також виробників з Європи, Японії та Тайваню.