Російська "дочка" Google подала заяву про банкрутство

Російська "дочка" американської IT-корпорації Google –ТОВ "Гугл" – подала позов про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на картотеку Арбітражного суду Москви.

Раніше російська юридична особа Google повідомляла про плани ініціювати банкрутство через накладення оборотного штрафу.

"Арешт банківського рахунку Google Росія унеможливив функціонування нашого російського офісу, у тому числі збереження співробітників та оплату праці в Росії, оплату постачальників та підрядників, а також виконання інших фінансових зобов'язань", – сказав тоді представник компанії.

Заява про визнання неспроможності ТОВ "Гугл" судом поки що не розглядалася.



Наприкінці травня російська Федеральна служба судових приставів стягнула з Google оборотний штраф на суму більш ніж 7,7 млрд руб. Він був призначений за позовом Роскомнагляду в грудні 2021 через відмову Google видаляти заборонену в РФ інформацію. 8 червня суд заарештував 500 млн руб. на рахунках ТОВ "Гугл" за позовом ВГТРК через відмову структур Google відновити доступ до каналів телевізійної компанії на YouTube.

При цьому російська "дочка" Google за підсумками 2021 року отримала чистий збиток у розмірі 26 млрд рублів.