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Сума депозитів компаній у травні майже досягла довоєнного рівня

Новини БізнесЦензор Фінанси

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Сума депозитів українських компаній у травні в банках майже сягла довоєнного рівня – понад 726 млрд грн проти 755,7 млрд грн у січні.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Загалом сума депозитів у корпоративному сегменті зросла на 1% за місяць та склала 726 млрд грн.

Зазначається, що це відбулося за рахунок збільшення на 4% депозитів в іноземній валюті. У перерахунку в гривню це 204 млрд грн у квітні проти 212 млрд грн у травні.

Відповідно до даних Нацбанку, сума депозитів компаній у січні становила 755,7 млрд грн, у лютому – 698,9 млрд грн, у березні – 682 млрд грн, у квітні – 718,3 млрд грн, у травні – 726,3 млрд грн.

Як повідомлялося, сума коштів на депозитах українців зросла з початку року на 50 млрд грн. 

Автор: Юлiя Недашківська
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